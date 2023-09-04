"Бунт" Пригожина контролювали: Данілов сказав, що приховують життя та смерть ватажка вагнерівців

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що він більш ніж упевнений, що невдалий заколот Пригожина був контрольованою ситуацією. Також не секрет, що власника вагнерівців ліквідував саме режим Путіна.

Олексій Данілов в інтерв'ю NV розповів, що з'ясування стосунків між спецслужбами в Росії ніколи не припинялися. Окрім того, вся історія ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина тому доказ, пише 24 Канал.

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Що сказав Данілов про бунт та загибель Пригожина

Я більше ніж упевнений, що цей так званий бунт Пригожина – це була контрольована ситуація, а не спонтанна річ… Якби була спонтанна, тоді питання: а чим займається ФСБ в Ростові, якщо Пригожина (під час його "бунту" – 24 Канал) там зустрічали з квітами, як ви пам'ятаєте, і з оплесками? І багато інших питань є,

– заявив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що загибель Пригожина не дасть відповіді на питання.

За словами Данілова, Євгенія Пригожина вбив саме режим Путіна.

Пригожина могли виманити з Африки

Видання Bloomberg заявило, що Євгенія Пригожина в Росію виманило міноборони країни-аресорки. Джерело, яке близьке до Кремля, розповіло, що вагнерівцям заборонили використовувати для перельотів військові літаки міноборони, потім – закрили для них авіабазу Хмеймім в Сирії, хоч вагнерівці з'явились там ще у 2015 році, до офіційного введення російських військ.

Саме тому логістика вагнерівців опинилася під загрозою й це змусило Пригожина вирушити з Африки до Росії.

Окрім того, неназване джерело розповіло, що Пригожин вилетів до Москви, аби розв'язати проблеми з міноборони. Однак літак з Пригожиним розбився 23 серпня під Твер'ю, що всього за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.