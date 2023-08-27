Путін погодив операцію, – Фейгін припустив, хто може бути причетний до смерті Пригожина
Для знищення Євгенія Пригожина російські спецслужби розробили спеціальну операцію. Її погодив Владімір Путін, але не втручався в сам процес.
Російський правозахисник Марк Фейгін припустив 24 Каналу, що уповноваженим від ГРУ міг бути Андрій Авер'янов, який влаштував отруєння сім'ї Скрипалів. Однак не обійшлося й без ФСБ.
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"Обов'язково до цього мав безпосередній стосунок генерал Дорофєєв, який очолює ФСБ у Москві й області. Без оперативного супроводу ФСБ це було б неможливо здійснити", – зазначив Фейгін.Алєксєй Дорофєєв – начальник управління ФСБ у Москві і Московській області. Фігурант одного з найбільших в історії ФСБ корупційних скандалів (червень 2019 року). Причетний до воєнних злочинів проти України.
Хто керував операцією
На думку правозахисника, операцією керували секретар ради нацбезпеки Ніколай Патрушев і очільник ФСБ Алєксандр Бортніков.
"Путін, можливо, погодив, але не заглиблювався в цю операцію. Це його не цікавить взагалі", – наголосив Фейгін.
Що відомо про організаторів убивства Пригожина: дивіться відео 24 КаналуЩо показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з вагнерівцями – у нашому телеграмі.
Загибель Пригожина: основне
- Очільник ПВК "Вагнера" 23 серпня розбився на своєму літаку у Тверській області. Разом з ним був засновник компанії Дмітрій Уткін і ще восьмеро людей.
- Розглядають кілька версій авіакатастрофи. Найімовірніші дві – ракета ППО або вибухівка всередині самого літака.
- Однак майже не виникає сумнівів, що знищення Пригожина було прямим наказом Путіна. Як відомо, два місяці тому ватажок вагнерівців влаштував заколот у Росії, чим продемонстрував слабкість диктатора.
- Однак самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заперечив причетність Путіна до інциденту. Як і те, що давав гарантії безпеки вагнерівцям.