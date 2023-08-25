Путін тепер для всіх буде вигнанцем: якою може бути реакція світу на загибель Пригожина

Після загибелі Євгенія Пригожина найскладніша ситуація тепер для російського диктатора. Якщо Владімір Путін причетний до авіакатастрофи, то стане ізгоєм через міжнародний тероризм, а якщо ні – тоді він уже повністю втратив владу в Росії.

Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що російський президент тепер має особливо хитке положення.

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"У Путіна вкрай неприємна ситуація – він буквально між двох вогнів. У нього вибір: бути президентом-терористом або л*хом", – констатував Шейтельман.

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Водночас тези про "відновлення влади" Путіна шляхом знищення Пригожина означають лише зміцнення диктатора як бандита, а не президента.

Які версії загибелі Пригожина

Реальні версії лише дві – або бомба всередині літака, або ППО зовні. Якщо ж це саме ракета, то наказати таке міг лише Путін.

Це називається міжнародним тероризмом. До ордера на арешт за депортацію дітей додається ще й міжнародний тероризм,

– зазначив Шейтельман.

Але тепер диктатор стане ізгоєм не лише для країн Європи, а й для Китаю та Індії.

Якщо ж причиною авіакатастрофи стала закладена вибухівка, то до цього можуть бути причетні російські спецслужби. Тоді постає питання про те, хто реально керує країною-агресоркою.

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У низці російських ЗМІ повідомили, що тіла очільника ПВК "Вагнера" та його "правої руки" Дмітрія Уткіна начебто ідентифікували. Крім них, на борту було ще восьмеро людей.

Однак західні спецслужби потребують більше часу, щоб підтвердити смерть Пригожина. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі зазначив, що в разі підтвердження загибелі очільника ПВК "Вагнера" будуть наслідки в усіх місцях, де перебувають його найманці.

У британській розвідці вважають, що вагнерівці після смерті свого лідера намагатимуться знайти нового. Але вони можуть стикнутися з труднощами.