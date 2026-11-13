Впала бетонна плита: у Запоріжжі під час розбору завалів загинув рятувальник

У Запоріжжі 13 листопада під час ліквідації наслідків російського удару загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". На чоловіка, який працював на місці руйнувань житлового будинку, впала важка бетонна плита.

Як повідомив Михайло Семікін, виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА, трагедія трапилася у момент демонтажу небезпечних конструкцій споруди, яку раніше пошкодив ворожий удар.

Що відомо про трагедію

Фахівець здійснював невідкладні заходи безпосередньо у зоні руйнувань, коли відбулося раптове падіння масивного елемента перекриття.

Люди, які щодня ризикують собою, щоб рятувати інших, самі опиняються у смертельній небезпеці,

– підкреслив Семікін та висловив співчуття родичам, близьким і колегам загиблого працівника аварійної служби.

Під час ліквідації наслідків атак українські надзвичайники постійно перебувають під смертельною загрозою. Зокрема, 2 листопада на Запоріжжі ворожий обстріл обірвав життя двох співробітників ДСНС, серед яких був 44-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олексій Сущевський.

А 11 листопада у місті Яготин Київської області під час повторної ворожої атаки загинули двоє вогнеборців, які ліквідовували наслідки попереднього удару.