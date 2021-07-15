Загибель військового на Донбасі: у мережі оприлюднили наслідки обстрілу окупантів – фото

15 липня 2021 , 17:34
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Джерело:

телеграм-канал "Черговий ООС"

Окупанти 13 липня обстріляли позиції бійців ЗСУ на Луганщині. Унаслідок ворожої атаки загинув український захисник і ще шестеро зазнали поранення.

Під обстріл потрапили військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади. У мережі оприлюднили фото наслідків атаки противника. 

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На фото - машина штатного капелана підрозділу. Точніше – те, що від неї залишилося,
– йдеться у повідомленні.

Загибель військового на Донбасі

  • Проросійські Бойовики 13 липня атакували позиції бійців ЗСУ поблизу Південного, Троїцького, Водяного, Тарамчука, Павлополя, Широкиного, Причепилівки та Луганського.
  • Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення несумісне з життям. Окрім цього, п'ять військовослужбовців отримали поранення, ще один – бойове травмування
  • Воїнів оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених – важкий, інших – задовільний. На атаки противника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

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Автор: Олег Васьків