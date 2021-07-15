Загибель військового на Донбасі: у мережі оприлюднили наслідки обстрілу окупантів – фото
15 липня 2021 , 17:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Черговий ООС"
Окупанти 13 липня обстріляли позиції бійців ЗСУ на Луганщині. Унаслідок ворожої атаки загинув український захисник і ще шестеро зазнали поранення.
Під обстріл потрапили військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади. У мережі оприлюднили фото наслідків атаки противника.
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На фото - машина штатного капелана підрозділу. Точніше – те, що від неї залишилося,
– йдеться у повідомленні.
Загибель військового на Донбасі
- Проросійські Бойовики 13 липня атакували позиції бійців ЗСУ поблизу Південного, Троїцького, Водяного, Тарамчука, Павлополя, Широкиного, Причепилівки та Луганського.
- Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення несумісне з життям. Окрім цього, п'ять військовослужбовців отримали поранення, ще один – бойове травмування
- Воїнів оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених – важкий, інших – задовільний. На атаки противника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
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