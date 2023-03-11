На Харківщині через російський артобстріл загинув 25-річний захисник з Львівщини

На Сході нашої країни загинув 25-річний воїн з Львівщини Роман Яцина. Полеглий захисник був родом з Дрогобича.

Життя Героя обірвалося 10 березня у Харківській області під час ворожого артобстрілу. Деталі загибелі українського воїна розповіли у дрогобицькому ЗМІ.

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Отримав поранення несумісне з життям

25-річний дрогобичанин Яцина Роман Андрійович загинув 10 березня поблизу селища Табаївка Куп’янського районі, що у Харківській області. Як повідомляє місцеве медіа, під час ворожого артилерійського обстрілу воїн отримав поранення, несумісне з життям.

Українець 1998 року народження служив у лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони та був стрільцем. Дату та час прощання з Романом Яциною жителям Дрогобича мають повідомити пізніше.

Редакціяприносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого українського військового.

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