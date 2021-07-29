Загиблим у авіатрощі на Прикарпатті хасидам було лише 20 років, – ЗМІ
Джерело:ТСН
Легкомоторний літак упав прямо на житловий будинок в Івано-Франківській області. Загинули 4 осіб: досвідчений пілот та троє іноземців. Хасидам було лише по 20 років.
Усі загиблі пасажири прибули на відпочинок зі США. Причини катастрофи, що забрала чотири життя, встановлюють.
До теми Дивом встигли вискочити: у будинку, в який врізався літак на Прикарпатті, були жінка і діти
За штурвалом був професійний пілот
За штурвалом літака був пілот-професіонал Ігор Табанюк. За словами очевидців, до падіння повітряне судно виконувалр фігуру вищого пілотажу і було не дуже високо над землею. На відео, яке встигли зняти місцеві мешканці, видно, що літак раптово зривається у штопор і падає.
Після падіння літака спалахнула пожежа. На щастя, люди, які були у будинку, встигли вибігти та не постраждали.
Дивіться відео, яке зняли очевидці:
Головне про катастрофу на Прикарпатті:
- Трагедія сталась близько обіду 28 липня поблизу села Шепарівці Коломийського району.
- Спортивний літак WT-10 Advantic упав на житловий будинок.
- Це спричинило займання. З вогнем боролись 9 рятувальників та 3 одиниці техніки.
- Загинув пілот з 40-річним досвідом Ігор Табанюк – співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї.