Загинув учасник культових гуртів
У Великій Британії трагічно пішов із життя Джим Родфорд – бас-гітарист таких популярних на Батьківщині рок-груп як The Kinks і The Zombies. Музикантові було 76 років.
Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці The Zombies.
"З глибоким сумом я дізнався вранці 20 cічня, що мій дорогий кузен і старий друг Джим Родфорд помер після того, як впав зі сходів", – написав Рід Ардженто, засновник колективу.
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За його словами, Родфорд був першою людиною, запрошеною в The Zombies в 1961 році.
"Його буде не вистачати. Спи спокійно та нехай благословить тебе Господь, любий друже", – додав він.
Як зауважив музикант, точна причина смерті його товариша встановлюється.
До слова, інформацію про трагедію підтвердив також його кузен, пише The Telegraph.
Джим Родфорд у складі The Zombies: відео пісні She's Not There
Крім того, слова жалю у своєму Twitter написав учасник The Kinks Дейв Девіс.
"Мене повністю спустошила та розбила ця раптова втрата. Не можу зібрати слова до купи. Це такий шок. Я завжди думав, що Джим житиме вічно. Справжня зірка рок-н-ролу, великий друг, музикант і людина. Він був незамінною частинкою у The Kinks пізнього пріоду. Спочивай з миром", – зазначив він.
Джон Родфорд народився 7 липня 1941 року. До The Zombies він приєднав у 1961 році, однак у 1968-му гурт розпався. Учасником The Kinks басист став у 1976 та пробув тут до самого кінця колективу, який відбувся у 1996-му. Останній його виступ пройшов шість днів тому на фестивалі у Флориді.
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Джим Родфорд у складі The Kinks: відео пісні Come Dancing