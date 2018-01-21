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Загинув учасник культових гуртів

07:21, сьогодні 157
Джим Родфорд
Джим Родфорд / Соцмережі

У Великій Британії трагічно пішов із життя Джим Родфорд – бас-гітарист таких популярних на Батьківщині рок-груп як The Kinks і The Zombies. Музикантові було 76 років.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці The Zombies.

"З глибоким сумом я дізнався вранці 20 cічня, що мій дорогий кузен і старий друг Джим Родфорд помер після того, як впав зі сходів", – написав Рід Ардженто, засновник колективу.

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За його словами, Родфорд був першою людиною, запрошеною в The Zombies в 1961 році.

"Його буде не вистачати. Спи спокійно та нехай благословить тебе Господь, любий друже", – додав він.

Як зауважив музикант, точна причина смерті його товариша встановлюється.

До слова, інформацію про трагедію підтвердив також його кузен, пише The Telegraph.

Джим Родфорд у складі The Zombies: відео пісні She's Not There

Крім того, слова жалю у своєму Twitter написав учасник The Kinks Дейв Девіс.

"Мене повністю спустошила та розбила ця раптова втрата. Не можу зібрати слова до купи. Це такий шок. Я завжди думав, що Джим житиме вічно. Справжня зірка рок-н-ролу, великий друг, музикант і людина. Він був незамінною частинкою у The Kinks пізнього пріоду. Спочивай з миром", – зазначив він.

Джон Родфорд народився 7 липня 1941 року. До The Zombies він приєднав у 1961 році, однак у 1968-му гурт розпався. Учасником The Kinks басист став у 1976 та пробув тут до самого кінця колективу, який відбувся у 1996-му. Останній його виступ пройшов шість днів тому на фестивалі у Флориді.

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Джим Родфорд у складі The Kinks: відео пісні Come Dancing

У музиканта залишилася 56-річна дружина та три покоління Родфордів. Додамо, що перед смертю він працював над автобіографією.
Теги: LifeStyle Великобританія Втрати Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
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