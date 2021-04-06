Ще одне загострення на Донбасі: Україна ініціює позачергове засідання ТКГ

Україна ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. У нашій делегації повідомляють про ще одне загострення на Донбасі.
Джерело:телеграм української делегації в ТКГ
У період з 30 березня до 6 квітня унаслідок обстрілів окупантів загинуло 3 захисників України та ще 4 – отримали бойові поранення і травми. Також через ворожі атаки постраждав мирний житель Красногорівки.
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Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів,
– зазначили в українській делегації.
Глава української делегації Леонід Кравчук вже звернувся до керівництва ОБСЄ з проханням підтримати ініціативу провести зустріч ТКГ для обговорення питань щодо відновлення перемир'я.
Зі свого боку спікер ТКГ Олексій Арестович на своїй сторінці у фейсбуці наголосив, що Кремль не наважується на формальний вихід з режиму припинення вогню.
Завдяки стійкості, мужності та професіоналізму Збройних сил України й інших силових структур, а також активній підтримці Заходу країна-агресор не переходить до відкритих бойових дій,
– додав він.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Днями Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.
- У США запевнили, що не залишать Україну у разі ескалації.
- Минулої доби, 5 квітня, унаслідок обстрілів російських окупаційних військ на Донбасі загинули 2 українських захисників.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу