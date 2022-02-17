Загострення на Донбасі: за добу окупанти завдали 39 обстрілів, 4 постраждалих
Джерело:ООС
Російські окупаційні війська 17 лютого вдалися до загострення ситуації на Донбасі. Ворог 39 разів порушив режим припинення вогню.
Із них 30 зі застосуванням забороненого озброєння. Про це повідомили у штабі ООС.
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Російські окупаційні війська 17 лютого обстріляли:
- Новотошківське – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів.
- Водяне – з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів і автоматичних станкових гранатометів.
- Трудівське – з мінометів калібру 82 міліметри.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Старий Айдар і Мар'їнку – з мінометів калібру 120 міліметрів.
- Південне та Майорськ – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.
- Лобачеве – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних станкових гранатометів.
- Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів.
- Луганське – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів.
- Мар'їнку – з мінометів калібру 120 міліметрів, 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Світлодарськ – з мінометів калібру 120 міліметрів і великокаліберних кулеметів.
- Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри.
- Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів.
- Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький – з мінометів калібру 120 міліметрів.
- Новозванівку – з артилерії калібру 152 міліметри.
- Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також автоматичних станкових гранатометів.
- Піски – з мінометів калібру 82 міліметри, ручних та станкових протитанкових гранатометів.
- Гольмівський – з мінометів калібру 120 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів.
- Хрящівку – з артилерії калібру 122 міліметри.
- Сизе – з артилерії калібру 122 міліметри.
- Опитне – з мінометів калібру 120 міліметрів.
Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний,
– вказали у штабі.
Водночас поранень внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ зазнали двоє цивільних осіб.
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Зеленський відвідав передову
- Володимир Зеленський 16 лютого вирушив на Донбас – це плановий візит у зону ООС.
- Сергій Никифоров наголосив, що загострення ситуації не вплине на маршрут президента.
- Речник глави держави наголосив, що Володимир Зеленський провів екстрену розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили обстріли 17 лютого.