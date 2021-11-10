Загострення на кордоні: Меркель подзвонила Путіну, щоб той вплинув на Лукашенка

10 листопада 2021 , 14:25
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Джерело:

Федеральний уряд Німеччини

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 10 листопада провела телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Політики обговорили ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Зокрема, у процесі спілкування Меркель попросила Путіна вплинути на Лукашенка. Адже ситуація на кордоні двох держав критична.

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Меркель про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі

Канцлерка Німеччини наголосила, що використання білоруським режимом мігрантів проти Євросоюзу нелюдське й абсолютно неприйнятне. Вона попросила російського президента вплинути на ситуацію,
– йдеться у повідомленні.

Пресслужба Кремля вже також прокоментувала розмову лідерів Росії та Німеччини. Там зазначили, що політики детально розглянули ситуацію з біженцями на кордонах Білорусії з країнами ЄС. А також висловили занепокоєння гуманітарними наслідками міграційної кризи.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко

Автор: Наталія Пристанська