Загострення ситуації в Афганістані: у Кандагарі тривають важкі бої з талібами
Джерело:"Радіо Свобода"
У місті Кандагарі, в Афганістані, між урядовими силовими структурами і забороненою терористичною організацію "Талібан" тривають бої. Напередодні таліби вперше вдерлися в один із районів міста.
Перед цим вони захопили райони, які межують з населеним пунктом. Також важкі бої відбуваються в регіонах Данд, Аргандаб і Спін-Болдак.
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За інформацією армії Афганістану, таліби захопили Сьомий поліційний округ Кандагару. Внаслідок наземних дій з бойовою авіацією за останню добу знищили 70 і поранили 8 бойовиків "Талібану". Також відомо, що є постраждалі серед цивільного населення, десятки людей поранені.
Бойовики виганяють людей
Через бойові дії приблизно 2 тисяч родин районів Мір-Базаар і Мірвайс-Міна в Сьомому окрузі Кандагару покинули свої будинки. Про це повідомило Управління у справах біженців.
Бойовики, як повідомив речник поліції Джамал Насі Баракзай, силою виганяють людей з дому, аби використати відповідні приміщення собі для укриття. Військові не хочуть руйнувати будинки, тому їм важче вигнати талібів з населеного пункту.
Що відомо про Кандагар?Перед тим, як міжнародна операція під проводом США не усунула "Талібан" від влади, провінція була осереддям талібів. Також місто Кандагар – це так звана "столиця" пуштунів. Чимало представників цього народу входять до терористичної організації.
Яка позиція талібів
Сили ісламістського антиурядового руху "Талібан" не підтверджують, що проводять бої в Кандагарі. Попри це, вони все ж визнають, що захопили кілька блокпостів у районах поряд.
Ескалація ситуації в Афганістані: що відомо
- Навесні 2021 року президент США Джо Байден та НАТО ухвалили рішення вивести всі війська з Афганістану.
- Вже у квітні відповідну операцію розпочали, але вона тимчасово зупинилась через наступ "Талібану".
- Відзначимо, що таліби вже захопили понад 50 районів.
- Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну фазу у країні.