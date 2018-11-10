01:30
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Загострення на Балканах: у Сербії провели масштабні військові навчання

      768 Читать новость на русском
      У Сербії провели масштабні військові навчання на тлі загострення ситуації в Косово
      У Сербії провели масштабні військові навчання на тлі загострення ситуації в Косово / Фото з відкритих джерел

      Сербія провела великі військові навчання на тлі напруження ситуації у Косово та присвятила їх відзначенню 100-річчя з моменту закінчення Першої світової війни. У них взяли участь 8 тисяч військовослужбовців.

      Про це повідомляє Associated Press.

      Читайте також: Конфлікт між Сербією та Косово: чи введе Росія війська?

      Видання зазначає, що до навчаннь під назвою "Століття переможців" також залучили 100 бойових танків та винищувачі МіГ-29 з Росії. Такий крок є демонстрацією сили в умовах зростаючої напруженості з Косово.

      За словами президента Сербії Александара Вучича, балканська країна зміцнить свої наступальні сили завдяки новій техніці. До такої належать вертольоти, 30 бойових танків з Росії та безпілотники з Китаю.

      Ми різко зміцнюємо наші війська. Ніхто в регіоні, окрім, можливо, Румунії, не може зрівнятися з нами,
      – наголосив сербський лідер.

      Нагадаємо, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини Росії Сербія Косово
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 10 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку
      10 листопада , 22:09 Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Трамп і Макрон розсварились через армію
      10 листопада , 22:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Трамп і Макрон розсварились через армію
      Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      10 листопада , 22:00 Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      Наталія Лебідь
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      10 листопада , 20:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Де і чому найбільше поважають вчителів
      10 листопада , 19:00 Де і чому найбільше поважають вчителів
      Блог Медіа
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумок тижня: Янукович підписав закон про референдум
       2 грудня 2012 , 21:10
      Чоловік врятував дружину у момент її стрибка з багатоповерхівки
      7 лютого 2017 , 19:14
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук