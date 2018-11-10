Загострення на Балканах: у Сербії провели масштабні військові навчання

Сербія провела великі військові навчання на тлі напруження ситуації у Косово та присвятила їх відзначенню 100-річчя з моменту закінчення Першої світової війни. У них взяли участь 8 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Associated Press.

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Видання зазначає, що до навчаннь під назвою "Століття переможців" також залучили 100 бойових танків та винищувачі МіГ-29 з Росії. Такий крок є демонстрацією сили в умовах зростаючої напруженості з Косово.

За словами президента Сербії Александара Вучича, балканська країна зміцнить свої наступальні сили завдяки новій техніці. До такої належать вертольоти, 30 бойових танків з Росії та безпілотники з Китаю.

Ми різко зміцнюємо наші війська. Ніхто в регіоні, окрім, можливо, Румунії, не може зрівнятися з нами,

– наголосив сербський лідер.

Нагадаємо, 29 вересня спецназ косівської поліції затримав кількох сербів на Гідроелектростанції Газіводи. Як стверджують силовики, затримання відбулося перед візитом на ГЕС президента Косова Хашима Тачі. У відповідь сербський президент Александар Вучич привів армію в боєготовність. Вучич заявив, що очікує отримати підтримку від Росії через ситуацію в Косово.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.