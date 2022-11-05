"Чеченці – цінний ресурс для Росії": як війська окупанта ставляться до загороджувальних загонів

Між різними силовими відомствами Росії з кожним днем дедалі більше загострюються суперечності. Через поразки на фронті та великі втрати мотивації воювати в окупантів все менше, через що Кремль придумує нові "методи заохочення".

Один із ключових засобів "стимулювання" стали загороджувальні загони "кадирівців", ставлення до яких серед російських військових неоднозначне. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Експерт зазначив що у Росії особливе ставлення до "кадирівців", які завжди мали привілейоване положення.

Чеченці є цінним ресурсом для Росії: їх завжди дуже швидко обмінюють, не кидають на передові позиції, вони більше для забезпечення візуальної картинки. Але потрібно розуміти й ставлення російських військових до "кадирівців",

– пояснив оглядач.

За його словами, посіпаки Кадирова є ворогами росіян ще з часів війн у Чечні.

"Російські військові, особливо в чинах – генерали й полковники, які у Першу чеченську війну були "салагами", пам'ятають, на чиєму боці воював Рамзан Кадиров і його батько. Вони були спершу "повстанцями" і воювали проти федеральних військ, а потім Ахмат Кадиров, який був муфтієм Чечні, перейшов на бік росіян", – додав аналітик.

Як в російській армії ставляться до Кадирова: дивіться відео

На думку Ступака, росіяни зрозуміли, що "зрадникам довіряти не можна", позаяк якщо Кадиров зрадив одну зі сторін, тоді він згодом зрадить й іншу.

"Путін робить ставку і хоче триматися на Кадирові. Водночас російські військові ставляться з недовірою до "кадировців", цинізмом та образою. А тепер уявіть собі, яка у них образа, коли генерал-полковника Лапіна зняв особисто Кадиров. Він на нього стільки бруду вилив і росіяни це проковтнули – особливо російське військо", – вказав політолог.

Він переконаний, що "російський трон" стоїть на трьох "ніжках": силовики, православ'я і бюджетники. І через ситуацію з Кадировим "силовики дали велику тріщину" ще й тому, що прості росіяни просто за гроші воювати проти України не йдуть. З цієї причини за їх спинами поставили "кадирівців", які змушують їх це робити.

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