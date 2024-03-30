Загроза балістичного озброєння: у Києві та низці областей України була повітряна тривога
30 березня 2024, 11:22Читать новость на русском
У більшості областей України 30 березня пролунала повітряна тривога. Сирени попереджали про загрозу балістики.
Тривога пролунала також і в українській столиці – Києві. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.
11:38, 30 березня
Відбій загрози балістичного озброєння по областях.
11:37, 30 березня
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
11:27, 30 березня
11:20, 30 березня
Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
11:38, 30 березня
Відбій загрози балістичного озброєння по областях.
11:37, 30 березня
У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
11:27, 30 березня
11:20, 30 березня
Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.