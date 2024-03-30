Загроза балістичного озброєння: у Києві та низці областей України була повітряна тривога

30 березня 2024, 11:22
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У більшості областей України 30 березня пролунала повітряна тривога. Сирени попереджали про загрозу балістики.

Тривога пролунала також і в українській столиці – Києві. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.
 

11:38, 30 березня

Відбій загрози балістичного озброєння по областях.

11:37, 30 березня

У Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

11:27, 30 березня

Наразі повітряна тривога триває в таких областях України:

  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Херсонська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • місто Київ;
  • АР Крим.

Повітряна тривога 30 березня / Скриншот 24 Каналу

11:20, 30 березня

Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Автор: Владислав Кравцов