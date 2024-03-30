Загроза балістичного озброєння: у Києві та низці областей України була повітряна тривога

У більшості областей України 30 березня пролунала повітряна тривога. Сирени попереджали про загрозу балістики.

Тривога пролунала також і в українській столиці – Києві. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, прямувати в укриття, адже це може вберегти життя та полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

11:38, 30 березня Відбій загрози балістичного озброєння по областях. 11:37, 30 березня У Києві пролунав відбій повітряної тривоги. 11:27, 30 березня Наразі повітряна тривога триває в таких областях України: Житомирська;

Вінницька;

Київська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Одеська;

Херсонська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Луганська;

місто Київ;

АР Крим. Повітряна тривога 30 березня / Скриншот 24 Каналу 11:20, 30 березня Повітряні сили повідомили, що тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.