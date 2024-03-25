По всій Україні повітряна тривога: є загроза удару балістикою з Криму
У низці областей України ввечері 25 березня пролунала повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістики з Криму.
Це вже друга повітряна тривога за день пов'язана з балістикою. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми В Одесі чули потужний вибух
Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Всеукраїнська повітряна тривога! Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу. Кореспондентка 24 Каналу повідомила про повторні вибухи у місті. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Кіровоградську область. Повітряні сили зазначили, що російська ракета летить на Полтаву. Повітряні сили попередили про рух ракети на Кіровоградщину, з курсом на Кременчук. Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що в Одесі пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!
Всеукраїнська повітряна тривога!
Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу. Кореспондентка 24 Каналу повідомила про повторні вибухи у місті.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Кіровоградську область.
Повітряні сили зазначили, що російська ракета летить на Полтаву.
Повітряні сили попередили про рух ракети на Кіровоградщину, з курсом на Кременчук.
Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що в Одесі пролунали потужні вибухи.
Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!