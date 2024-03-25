По всій Україні повітряна тривога: є загроза удару балістикою з Криму

25 березня 2024, 17:28
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У низці областей України ввечері 25 березня пролунала повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістики з Криму.

Це вже друга повітряна тривога за день пов'язана з балістикою. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми В Одесі чули потужний вибух

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
 

17:45, 25 березня

Всеукраїнська повітряна тривога!

17:42, 25 березня

Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу. Кореспондентка 24 Каналу повідомила про повторні вибухи у місті.

17:40, 25 березня

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух ракети на Кіровоградську область.

17:32, 25 березня

Повітряні сили зазначили, що російська ракета летить на Полтаву.

17:31, 25 березня

Повітряні сили попередили про рух ракети на Кіровоградщину, з курсом на Кременчук.

17:27, 25 березня

Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що в Одесі пролунали потужні вибухи.

17:26, 25 березня

Повітряні сили попередили про рух ракети на Одесу.

17:25, 25 березня

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!

Автор: Владислав Кравцов