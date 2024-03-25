По всій Україні повітряна тривога: є загроза удару балістикою з Криму

У низці областей України ввечері 25 березня пролунала повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою застосування балістики з Криму.

Це вже друга повітряна тривога за день пов'язана з балістикою. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

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