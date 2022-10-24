Реальність інша, – Буданов оцінив імовірність загрози з Білорусі та наступу на Київ

Кирило Буданов прокоментував нові дані про загрозу з Білорусі. Він зазначив, що така інформація з'являється в інформаційному просторі кожного місяця.

У білорусів нема важкої техніки

З квітня медіа часто пишуть, що те, що білоруси от-от можуть напасти на Україну, однак це трохи не так. Про це заявив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

До теми Хотіли виступати в цирку, а послали в армію: білоруські спецпризначенці "вразили" талантами

Реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет,

– заявив Буданов.

При цьому він додав, що наразі нема ніяких ознак того, що в Білорусі створюють ударні угруповання. Росіяни завезли на територію країни близько 3 200 осіб.

"Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі", – пояснив глава розвідки.

Буданов запевнив, що на території Білорусі немає важкої техніки, адже всю її вже перекинули у Росію. Тому білорусам просто не буде чим воювати, якщо вони вирішать напасти на Україну.

Яка ситуація у Білорусі: останні новини

Зранку 24 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що вже цілий жовтень у Білорусі перевіряють мобілізаційні ресурси. Для цього створили спеціальні групи, які уточнюють інформацію про потенційних призовників.

Росія перекинула іранських інструкторів з використання дронів-камікадзе у Гомельську область Білорусі, яка межує з Україною.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестовив вважає, що у Білорусі готуються до ескалації. Мовляв, загроза наступу суттєво зросла.

Це може вас зацікавити – Буданов розповів, чи планує Росія вийти з Херсонщини: відео

Буданов також прокоментував загрозу повторного наступу на Київ. За його словами, станом на зараз загрози немає. Для наступу ворогу потрібно понад 2 тижні перекидати війська, а зараз це не відбувається.