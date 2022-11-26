Росіяни продовжують розгортати війська в Білорусі: чи існує загроза наступу
За даними Центру національного спротиву, в Білорусі вже перебуває близько 12 тисяч російських окупантів. Вони поки не формують ударний кулак, але за ситуацією потрібно ретельно стежити.
Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, потенційна загроза наступу з Півночі обернеться для окупантів справжнім фіаско.
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Росіяни не змогли захопити Київ за допомогою 30 тисяч елітного особового складу, який був підготовлений та оснащений сучасною технікою. Зараз вони наганяють в Білорусь непідготовлених мобілізованих, чиї підрозділи не можуть повністю укомплектувати.
Чи є загроза наступу з Білорусі
Як наголосив Коваленко, 12 тисяч особового складу сформують приблизно 15 – 16 батальйонних тактичних груп. В окупантів зараз немає можливості забезпечити кожен підрозділ технікою.
Наразі немає підстав вважати, що росіяни формують ударне угруповання з території Білорусі. Однак колись вони можуть почати це робити.
Наразі їм не вистачає ресурсу. Для формування ударного угруповання їм треба буде десь 2 місяці. Тому поки що можемо оцінювати сьогоднішню загрозу як мінімальну,
– зазначив Коваленко.
Коваленко оцінив, наскільки висока загроза наступу з Білорусі: дивіться відео
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
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