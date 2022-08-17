Загроза існує, – опозиціонер про ймовірність вторгнення білоруської армії в Україну

Загроза вторгнення білоруської армії в Україну існує. Однак зараз немає жодних підстав стверджувати, що напад точно станеться найближчим часом.

Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та керівник народного антикризового управління білорусі Павло Латушко. За його словами, зараз немає 100% загрози, що білоруси таки ризикнуть напасти на Україну. Однак в будь-якому випадку потрібно бути готовим до такої потенційної загрози.

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Утім, якщо російські військові знову почнуть у масових кількостях з'являтися поблизу кордону з Україною, тоді загроза стане реальнішою. Зараз такого немає.

лукашенку немає сенсу відправляти війська в Україну

У білорусі і так зараз складна економічна ситуація. Будь-яке відправлення білоруських військ до України запустить ще більші проблеми для режиму лукашенка.

Латушко впевнений, що це поглибить сильні дестабілізаційні процеси в його державі. Що сказати, якщо рівень ВВП білорусі вже впав на 5,2%. А цифри, скоріш за все, занижені.

Вчора опублікували статистику, що ВВП білорусі впало на 5,2%. Як колишній член уряду в часи сидорського та м'ясниковича, скажу, що ці цифри завжди "малювалися", щоб все сподобалося лукашенку. Зараз дані закриті, але впевнений, що падіння значно більше, – зазначив Латушко.

Він додав, що загальні настрої білорусів зараз критичні. У них скорочується зарплата, а економічна криза лише поглиблюється. Якщо лукашенко ще й додумається кинути війська в Україну, то усі проблеми стануть для нього ще критичнішими.

Латушко про те, чи нападе білорусь на Україну: дивіться відео

Нагадаємо, як зазначив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, ситуація на Волинському та Поліському напрямках за останній час кардинально не змінилася. Утім, досі існує загроза ракетних обстрілів з боку білорусі.

За словами радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова, хоч білоруська армія продовжує навчання поблизу кордону з Україною, однак вони не готові вступити війну. На це є цілком логічні причини – мотивація білоруських військових, наявність озброєння та кількість особового складу. На цей момент ймовірність вторгнення білорусів – незначна.