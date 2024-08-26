Перекидання білоруських військ до українського кордону: в ДПСУ оцінили загрозу
Станом на 26 серпня обстановка на кордоні з Білоруссю залишається стабільною та контрольованою. ДПСУ не фіксують переміщення військових сил та техніки.
Речник ДПСУ Андрій Демченко у етері телемарафону розповів, що, за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки. Це важливо, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватись.
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Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована
Загалом по кордону ситуація незмінна. Сили оборони України різних складових, а це й прикордонники, й Збройні сили, Національна гвардія повністю контролюють лінію кордону. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по нашому держрубежу не відмічалося,
– сказав Демченко.
Важливо. Станом на 26 серпня Росія на території Білорусі не має достатнього угруповання, які б вона могла задіяти для нового вторгнення в Україну з цього напрямку.
Крім того, ситуацію зі стягуванням білоруських військ на північний кордон України прокоментувала виданню "Суспільне" речниця Чернігівського прикордонному загону Галина Шеховцова.
За її словами, ситуація на кордоні Чернігівщини з Білоруссю "не змінилася, обстановка спокійна та повністю контрольована".
Що відомо про переміщення сил Білорусі до кордону з Україною
- Увечері 25 серпня стало відомо, що збройні сили Білорусі стягнули особовий склад та військову техніку до північних кордонів України під виглядом "навчань".
- В українському МЗС різко відреагували на це та зауважили, що у випадку порушення кордону, усі цілі на білоруській території будуть законними.
- У ЦПД прокоментували факт того, що Білорусь стягла війська до кордону з Україною під виглядом навчань.