Росія збирає сили на кордоні Білорусі та перекидає "Іскандери": Бульба сказав, чого вони бояться

На білоруському аеродромі поблизу України побільшало техніки та російських військових. Москва також перекидає на територію країни "Іскандери", які можуть нести ракети з ядерними боєголовками.

Про це 24 каналу розповів засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба. Він зауважив, що всі потяги, які йдуть із російською технікою, перебувають під охороною білоруського ОМОНу.

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Росія перекидає "Іскандери" до Білорусі

Бульба зазначив, що російські окупанти переобладнали штурмовики для того, щоб вони були здатні нести тактичну ядерну ракету.

По-друге, з боку Росії йде розмова про те, що в Білорусь передаються комплекси "Іскандер", які так само здатні застосовувати ракету з ядерною бойовою частиною,

– сказав засновник першого воєнного братства Білорусі.

За його словами, водночас росіяни заявили, що білорусам не передаються технології, за якими були зроблені відповідні модернізації, а також сама тактична ядерна зброя.

Все це, зауважив Бульба, свідчить про те, що росіяни роблять це для себе, а не для білорусів.

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Білоруський ОМОН охороняє потяги із російською технікою

Бульба розповів, що влада Білорусі й Росії боїться дій білоруських партизанів на залізниці. Тому зараз усі потяги, які йдуть з російською технікою, охороняє білоруський ОМОН.

Не дарма тиждень тому проходили навчання ОМОНу разом із армійськими спецпризначенцями. Легенда навчань була в тому, що якесь невеличке містечко було захоплене повстанцями чи то диверсантами-білорусами з України й зараз вони деблоковують його,

– зазначив засновник першого воєнного братства Білорусі.

До того ж, зауважив він, керівництво білоруської залізниці викликає працівників, які мають українські корені. У кожного розпитують про їхніх родичів, а також про те, як і за кого вони голосували. Якщо виникають сумніви, то людей відправляють на поліграф.

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