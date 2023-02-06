Не треба применшувати роль Білорусі у війні: військовий аналітик оцінив загрозу від сусіда

Росіяни можуть використати територію Білорусі для подальшого терору українців. Ворог націлений запускати смертоносні ракети, здійснюючи наступальні дії на інших напрямках.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, в окупантів шанси прорватися на північному напрямку мінімальні.

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Для чого Росії потрібні білоруси

Олексій Гетьман повідомив, що Росія використовує територію Білорусі як тренувальну базу, а також як місце накопичення своїх сил.

Дійсно, зараз такої кількості піхоти, яка могла би атакувати наші кордони з Півночі немає,

– пояснив він.

Військовий аналітик наголосив, що на цьому напрямку переважає болотиста місцевість. Тож там є лише невеличкі ділянки, по яких можна просуватися важкою технікою.

"Ці місця просування нами повністю контролюються. Вони ще й заміновані так, як треба", – зосередив увагу він.

Гетьман додав, що ЗСУ пильнують за ситуацією на кордонах.

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Чого можна очікувати від Білорусі

Військовий аналітик розповів, що Білорусь все ще залишається базою, де дислокуються три винищувачі МіГ-31К. Вони несуть російські ракети "Кинджал".

"Оці короткотривалі повітряні тривоги саме тоді, коли підіймається з Білорусі цей літак з "Кинджалами", – повідомив він.

За словами Гетьмана, ми не знаємо щоразу, чи будуть запускатися ракети.

Не треба применшувати роль Білорусі в цій війні,

– зосередив увагу він.

На його думку, Білорусі також передали балістичні ракети "Іскандер", які майже неможливо перехоплювати - у нас немає таких засобів ППО. До того ж у ворога є ракети від комплексів С-300.

"Ці ракети можуть запускатися по прикордонних територіях з півночі нашої країни – у тому числі по Києву", – наголосив він, тому що дальність їхнього влучання коливається в межах 200–300 кілометрів у залежності від погодних умов.

Гетьман наголосив, що скоріше за все, коли вони почнуть посилювати наступальні дії, то з території Білорусі можуть спостерігатися ракетні атаки та атаки Shahed.

На більше вони навряд чи підуть,

– зауважив він.

Військовий аналітик зазначив, що це може напружити нашу ППО і завдати багато шкоди цивільним містам.

Ситуація у Білорусі: коротко