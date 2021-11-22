Загроза для України: Росія провела в окупованому Криму навчання зі знищення крилатих ракет

Держава-агресорка провела бойові навчання в окупованому Криму. Російські військові тренувалися знищувати крилаті ракети.

Міноборони Росії стверджує, що навчання були плановими. Відпрацьовували пошуку, супровід та знищення крилатих ракет умовного супротивника.

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Тренування проводили бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир". Вони перебувають у складі з'єднання військово-повітряних сил та протипровітряної оборони Південного військового округу.

Що росіяни кажуть про навчання

У Росії розповіли, що повітряні цілі умовного противника змоделювали в електронний спосіб. Параметри швидкості польоту та висоти вказували різні. Через це, мовляв, виконання навчально-бойового завдання було складнішим.

Окупанти заявили, що поставлені завдання вдалося виконати успішно. Вони оцінили рівень підготовки своїх військових як високий. Крім цього, переконані у можливостях радіолокаційних систем, розширених функціях супроводу цілей та універсальності їх ураження комбінованим ракетно-гарматним озброєнням.

Навчання українських морпіхів біля Криму

Напередодні навчання поблизу межі з окупованим Кримом провели українські військові. Морські піхотинці тренувалися на полігоні бойової підготовки у Херсонській області.

Згідно з легендою, передовий підрозділ дав відсіч загону морської піхоти умовного ворога, що намагався прорвати оборону. Це відбувалося за підтримки армійської авіації.

У Збройних силах України наголосили, що військові відпрацювали практику ведення бою, а командири всіх ланок – взаємодію в умовах наближених до бойових.