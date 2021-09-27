Загроза існуватиме, – журналіст сказав, чи будуть провокації на кордоні України і Білорусі

27 вересня 2021 , 16:25
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Джерело:

24 канал

Володимир Путін та Олександр Лукашенко регулярно говорять про так звані "червоні лінії". Загроза конкретних провокацій на кордоні України справді є.

Тому в інтересах України – щоб Лукашенко якнайшвидше відійшов від свого правління. Про це в ефірі 24 каналу сказав білоруський журналіст Франек Вячорка.

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Вячорка: Лукашенко блефує

За його словами, наша держава повинна дуже чітко дотримуватись своєї політики невизнання Лукашенка президентом і підтримки білоруського демократичного руху.

Поки в Мінську керуватиме диктатор, який абсолютно не поважає ні свій народ, ні своїх сусідів, загроза існуватиме,
– наголосив Вячорка.

Він зауважив, що чергова заява самопроголошеного білоруського президента – нічого нового. Адже він просто генерує інформаційні приводи, щоб залишатись на порядку денному.

Відзначимо! Експерти вважають, що режим білоруського диктатора перебуває майже в міжнародній ізоляції.

Білоруси, як зазначив журналіст, перестали серйозно ставитись до Лукашенка. "Я б це сприймав дуже обережно. Він багато говорить, часто блефує. Але рідко справа переходить до конкретних дій", – сказав Вячорка.

Вячорка сказав, що означають заяви Лукашенка: дивіться відео

Нова заява Лукашенка: що відомо

  • Лукашенко та Путін домовилися вжити щодо України дії у відповідь на нібито розгортання в нашій державі американських військових баз. Про це самопроголошений президент Білорусі заявив на зустрічі із силовиками.
  • Речник російського президента Дмитро Пєсков вважає, що нібито розширення інфраструктури НАТО на територію України означає для Москви перехід "червоних ліній".
  • Цілком зрозуміло, що Лукашенка та Путіна бентежить факт, що Україна робить усе можливе, аби вступити в Організацію Північноатлантичного договору.
Автор: Анастасія Мигидюк