Загроза існуватиме, – журналіст сказав, чи будуть провокації на кордоні України і Білорусі
Джерело:24 канал
Володимир Путін та Олександр Лукашенко регулярно говорять про так звані "червоні лінії". Загроза конкретних провокацій на кордоні України справді є.
Тому в інтересах України – щоб Лукашенко якнайшвидше відійшов від свого правління. Про це в ефірі 24 каналу сказав білоруський журналіст Франек Вячорка.
Варто прочитати Росія нав'язує, – військовий експерт сказав, чи загрожує Україні зброя, яку купує Лукашенко
Вячорка: Лукашенко блефує
За його словами, наша держава повинна дуже чітко дотримуватись своєї політики невизнання Лукашенка президентом і підтримки білоруського демократичного руху.
Поки в Мінську керуватиме диктатор, який абсолютно не поважає ні свій народ, ні своїх сусідів, загроза існуватиме,
– наголосив Вячорка.
Він зауважив, що чергова заява самопроголошеного білоруського президента – нічого нового. Адже він просто генерує інформаційні приводи, щоб залишатись на порядку денному.Відзначимо! Експерти вважають, що режим білоруського диктатора перебуває майже в міжнародній ізоляції.
Білоруси, як зазначив журналіст, перестали серйозно ставитись до Лукашенка. "Я б це сприймав дуже обережно. Він багато говорить, часто блефує. Але рідко справа переходить до конкретних дій", – сказав Вячорка.
Вячорка сказав, що означають заяви Лукашенка: дивіться відео
Нова заява Лукашенка: що відомо
- Лукашенко та Путін домовилися вжити щодо України дії у відповідь на нібито розгортання в нашій державі американських військових баз. Про це самопроголошений президент Білорусі заявив на зустрічі із силовиками.
- Речник російського президента Дмитро Пєсков вважає, що нібито розширення інфраструктури НАТО на територію України означає для Москви перехід "червоних ліній".
- Цілком зрозуміло, що Лукашенка та Путіна бентежить факт, що Україна робить усе можливе, аби вступити в Організацію Північноатлантичного договору.