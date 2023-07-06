Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС "тихенько спадає", – Буданов

Загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції "зменшується". Ознаки цього фіксує українська розвідка.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів у інтерв'ю The Times. Він відмовився назвати причини, через які загроза російської диверсії на ЗАЕС "зменшується".

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Водночас Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері".

Глава розвідки вважає, що наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.

І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає,

– зауважив він.

Можливий теракт на ЗАЕС: останні новини

Росія вивела частину бойового складу з території Запорізької АЕС. А 4 липня поширили дезінформацію про те, що у ніч проти 5 липня Україна нібито готується обстріляти Запорізьку АЕС.

У ЗСУ офіційно повідомили, що російські загарбники найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС.

Наразі ЗАЕС працює у штатному режимі. Станом на ранок 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі станції не змінився. Він становив 16,56 метра.

Під час останніх перевірок МАГАТЕ не знайшло ознак мінування ЗАЕС, але на частину території ядерного об'єкта росіяни просто не допустили спостерігачів. Тож, організація запитала у Росії додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на даху реакторів та на інших частинах тимчасово окупованої ЗАЕС.