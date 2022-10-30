Загроза нападу з Білорусі низька, але все може швидко змінитись: Буданов назвав умову

На території Білорусі перебувають близько 4300 російських військовослужбовців. Наразі загроза наступу звідти мала, але ситуація може швидко змінитись.

Стратегічною метою нападу з Білорусі може бути спроба відрізати ці лінії постачання із Заходу. Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, це заповітна мрія Росії.

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У Білорусі зараз небагато російських військових

Буданов запевнив, що зараз кількість російських військових у Білорусі не така велика. Там перебувають близько 4300 військовослужбовців, з яких 80% – мобілізовані. Ба більше, це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння.

Тому глава ГУР констатував, наразі загрози вторгнення з Білорусі немає.

Загроза може зрости після втрати Херсона

Проте Буданов визнав, ситуація може швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Боєздатне угруповання і після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі. Тоді може виникнути загроза.

Попередження Генштабу ЗСУ

Напередодні у Генштабі ЗСУ попередили, що білоруси можуть готуватись до ескалації. Зокрема, російські офіцери беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі.

Можуть привести частини у бойову готовність під виглядом тренувань. Крім того, у Білорусі переміщають особовий склад, здійснюють військові маневри, відновлюють та облаштовують нові об’єкти військової інфраструктури.

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