Це буде для них катастрофою, – Буданов про загрозу атаки росіянами Києва

Російські військові не відмовляються від своєї першочергової мети – захоплення усієї території України. Тож не варто виключати можливої загрози нової атаки ворога на Київ.

Водночас глава ГУР МО Кирило Буданов поспішив заспокоїти українців. За його словами, не спостерігається, що росіяни готові йти в наступ на Київ. Ба більше, він пояснив, чим це для ворога може закінчитися.

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Реальних ознак наступу не існує

Цими словами він відповів журналістці на питання, чи існує загроза на Півночі. За словами глави ГУР МО, у відомстві не знають про такі плани ворога. Ба більше, "жодних реальних ознак цього не існує".

Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно як і була тоді,

– підкреслив він.

Зауважимо, що в цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов припустив, чи варто нам очікувати "війни на десятиліття". Мовляв, Росія запропонує перемир'я та заморозить бойові дії на тому етапі, на якому вони зараз.

Чи буде "війна на десятиліття"