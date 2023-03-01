Це буде для них катастрофою, – Буданов про загрозу атаки росіянами Києва
Джерело:"Голос Америки"
Російські військові не відмовляються від своєї першочергової мети – захоплення усієї території України. Тож не варто виключати можливої загрози нової атаки ворога на Київ.
Водночас глава ГУР МО Кирило Буданов поспішив заспокоїти українців. За його словами, не спостерігається, що росіяни готові йти в наступ на Київ. Ба більше, він пояснив, чим це для ворога може закінчитися.
Читайте також Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ
Реальних ознак наступу не існує
Цими словами він відповів журналістці на питання, чи існує загроза на Півночі. За словами глави ГУР МО, у відомстві не знають про такі плани ворога. Ба більше, "жодних реальних ознак цього не існує".
Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно як і була тоді,
– підкреслив він.
Зауважимо, що в цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов припустив, чи варто нам очікувати "війни на десятиліття". Мовляв, Росія запропонує перемир'я та заморозить бойові дії на тому етапі, на якому вони зараз.
Чи буде "війна на десятиліття"
- Глава ГУР МО підкреслив, що Україна не погодиться на "глибоке та довготривале" перемир'я. Він підкреслив, що це просто нереально. І цього не буде, категорично наголосив на цьому очільник української розвідки.
- Що стосується затяжної війни, то в ній, за словами Буданова, не зацікавлена сама країна-агресорка. Він підкреслив, що "Росія не готова на довготривалі бойові дії".
- Кирило Буданов зауважив, що ворог може говорити все, що йому заманеться. Водночас у самих росіян ресурси досить обмежені. Причому мовиться як про час, так і про обсяги забезпечення. І це, наголошує глава ГУР МО, окупанти чудово знають.
- Водночас слід очікувати, що у найближчі три місяці на нас очікують ще активніші бойові дії. Буданов уточнив, що цей проміжок часу не буде визначальним. Але від нього точно залежатиме подальший перебіг подій на фронті. Й у цей період варто очікувати динаміки як з боку ЗСУ, так і з боку ворога.
- Якщо бойові дії будуть лише активнішими, то статистика втрат зростатиме. Нагадаємо, що станом на ранок 1 березня вдалося ліквідувати вже 149 890 російських загарбників. А за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 650 окупантів.