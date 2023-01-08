Ешелони російських окупантів у Білорусі: військовий експерт розповів, чи готуються до нападу
До Білорусі продовжують прибувати російських окупантів. Разом з ними на білоруських полігонах розвантажується й техніка.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Також найближчими днями в Білорусі розпочнеться навчання білоруської й російської авіації.
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Сил для наступу недостатньо
Харук зазначив, що ешелони з російськими військовими, що прибувають до Білорусі – це російські мобілізовані для навчання на білоруських полігонах. Пропускна здатність російських полігонів обмежена. Використовувати для цієї підготовки білоруські полігони є цілком раціональним.
Несерйозно розраховувати на якусь велику наступальну операцію з залученням тих кількох тисяч російських військових, які перебувають зараз на території Білорусі. Вочевидь, Білорусь зберігає свої функції, як такого логістичного і тренувального запілля для росіян,
– зауважив військовий експерт.
Харук розповів, чи готуються до нападу з Білорусі: дивіться відео
Інструктори на білоруських полігонах
Він продовжив, що певним базовим умінням російських мобілізованих навчити можуть і білоруські інструктори. Треба враховувати, що в Білорусі фактично є 2 армії. Є звичайна армія, є сили спеціальних операцій, які є елітними.
"Це не наші сили спеціальних операцій, бо білоруси включають туди й десантні частини, які трохи більше компетентні. З іншого боку нічого не заважає росіянам привезти і своїх інструкторів для навчання цих мобілізованих на білоруських полігонах", – наголосив Харук.
За його словами, в них водночас і білоруси можуть чогось навчитись.
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- У другій половині січня Росія та Білорусь планують спільні авіаційні навчання. Важливо, що залучити збираються всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Білорусі.
- Кремль продовжує перекидати в Білорусь військових та зброю, зміцнюючи відносини для агресії проти України. Зокрема, стало відомо, що на територію країни Лукашенка Путін відправив 9 літальних апаратів.
- На цей момент загрози наступу росіян на Київ немає, проте у ЗСУ не виключають, що окупанти знову спробують захопити столицю. Тож місто готується до будь-яких варіантів розвитку подій.