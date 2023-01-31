Навчальні ротації у Білорусі тривають: в ISW розповіли, чи варто боятися наступу з півночі

Росія готується до нового наступу. І на загрозу слід очікувати не лише по всій лінії бойового зіткнення, а й з території Білорусі. Хоч наразі не фіксується активності з півночі, але варто бути напоготові.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що існує мала ймовірність того, що російські чи білоруські війська атакують Україну з Півночі. Водночас не варто забувати про те, що ворог зберігає активність на території Білорусі.

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Ударна група в Білорусі не сформована

В Інституті, посилаючись на Генштаб, зазначили, що наразі відсутнє формування ударної групи російських військових у Білорусі. Водночас високопосадовець ДПСУ 30 січня заявив, що росіяни перекинули до Білорусі нові свої військові частини. Крім того, відбулося передислокування деяких російських підрозділів, які проходили підготовку на території країни-посіпаки. Їх переправили назад до Росії.

Усі ці рухи демонструють, що Білорусь стала своєрідним тренувальним центром для росіян. Відомо, що на її території зараз перебувають 9 000 російських військовослужбовців. В Інституті додали, що 25 січня ГУР повідомляло про перебування 5 800 бійців країни-агресорки.

Аналітики припускають, що Росія могла перекинути додаткові сили після того, як навчання завершили частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу. Їх передислокували до Росії, а також Луганської області.

Тренування окупантів продовжуються

За наявною інформацією, 30 січня підрозділи тилового забезпечення 11-ї білоруської механізованої бригади виконували завдання забезпечення готовності спільної російсько-білоруського регіонального угруповання військ.

На кадрах, які опублікували 29 січня, можна побачити підрозділи 11-ї білоруської механізованої бригади. Вона виконує завдання з бойової готовності у Слонімі, що в Гродненській області. За даними "Беларускі Гаюн", 27 січня через цей населений пункт пройшла колона з щонайменше 30 невстановленими машинами цієї бригади.

Окупанти виконують завдання з бойової готовності / Фото міноборони Білорусі

Наостанок звернімо увагу на актуальні дані від Генштабу ЗСУ. У ранковому зведенні від 31 січня відомство повідомило, що наступальних угруповань ворога з півночі не виявлено. Та й обстановка на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не зазнала суттєвих змін.