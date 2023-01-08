Російські військові та техніка прибувають до Білорусі: наскільки потужні сили накопичують

До Білорусі продовжують прибувати російські військові та техніка. Зокрема, 6 січня до Білорусі було доставлено аж 3 ешелони.

Про це 24 Каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Ще раніше білоруський опозиціонер Павло Латушко говорив про те, що події у країні нагадують підготовку до війни.

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Російські мобілізовані в Білорусі

Калиновський зазначив, що білоруси не бачать російських мобілізованих, оскільки ті в основному перебувають на полігонах, де живуть у наметах. Іноді вони ходять у магазини по харчі, однак ніхто, крім офіційних представників, не зустрічає їх з хлібом-сіллю.

Нещодавно такий полігон особисто відвідав Лукашенко. Він там спілкувався з російськими солдатами, подивився, як виглядають ці намети, а також сказав, що вони роблять спільну справу. Важливо помітити, що на цих фільмуваннях російські солдати ховали свої обличчя,

– зауважив журналіст білоруської служби "Радіо Свобода".

Він додав, що росіяни робили це цілеспрямовано, аби ніхто не міг їх упізнати. Особливо після того, як в Інтернет потрапили відео з поштових відділень Білорусі, як росіяни відправляють награбоване додому. Також свої обличчя ховали й російські командири, а ще вони забороняють підлеглим спілкуватись з місцевими.

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Ешелони росіян

За словами журналіста білоруської служби "Радіо Свобода", 6 січня до Білорусі прибуло аж 3 ешелони. Це досить багато. Техніка була замаскована під зимові кольори. На ній був нанесений знак "Z" – символ агресії проти України.

"Білоруське міноборони все це оперативно викладало й показувало, як виглядають ці ешелони, як виглядає ця техніка, як іде розвантаження. Це можна було подивитись і зараз побачити. Це переважно дуже стара техніка, радянського зразка", – наголосив Калиновський.

Як він зазначив, деякі нові зразки, зокрема протиракетних систем, також прибули. Однак вони були передані саме на озброєння білоруської армії.

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