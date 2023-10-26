Загроза нападу Росії з Півночі: ЗСУ мінують та знищують об'єкти, які може використати противник

На Півночі України в прикордонних районах з Росією і Білоруссю триває мінування територій. Українські військові не тільки обладнують оборонні рубежі, але й руйнують об'єкти, які може використати ворог.

У Північній операційній зоні тривають роботи над збільшенням мінно-вибухових загороджень на всій протяжності державного кордону. Кордон мінується щільно, скрізь де є загроза нападу противника.

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ЗСУ ведуть стабілізаційну операцію на Півночі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що ця робота триває і проводиться цілодобово.

Відповідні об'єкти інфраструктури, зокрема мости та переходи – все це мінується. А там, де є необхідність, повністю руйнується. Безпосередньо у прикордонні з Росією та Білоруссю,

– сказав він.

За його словами, українські військові продовжують ведення стабілізаційної операції та підготовку до оборонної операції.

ЗСУ на Півночі мінують території: дивіться відео

Генерал-лейтенант наголосив, що Сил і засобів для ведення стабілізаційної операції на цей час достатньо.

"Ми плануємо, що в разі збільшення військової загрози Генштаб ЗСУ передасть додаткові сили та засоби", – додав він.

Українські військові наголошують, що кожне мінно-вибухове загородження і кожне мінне поле обов’язково має прикриватися загальновійськовим підрозділом, аби військовослужбовці вогнем своєї зброї та озброєння не дозволяли саперним підрозділам противника здійснювати спроби розмінування мінних полів.

Яка ситуація на Півночі