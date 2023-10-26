Загроза нападу Росії з Півночі: ЗСУ мінують та знищують об'єкти, які може використати противник
Джерело:Сергій Наєв
На Півночі України в прикордонних районах з Росією і Білоруссю триває мінування територій. Українські військові не тільки обладнують оборонні рубежі, але й руйнують об'єкти, які може використати ворог.
У Північній операційній зоні тривають роботи над збільшенням мінно-вибухових загороджень на всій протяжності державного кордону. Кордон мінується щільно, скрізь де є загроза нападу противника.
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ЗСУ ведуть стабілізаційну операцію на Півночі
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що ця робота триває і проводиться цілодобово.
Відповідні об'єкти інфраструктури, зокрема мости та переходи – все це мінується. А там, де є необхідність, повністю руйнується. Безпосередньо у прикордонні з Росією та Білоруссю,
– сказав він.
За його словами, українські військові продовжують ведення стабілізаційної операції та підготовку до оборонної операції.
ЗСУ на Півночі мінують території: дивіться відео
Генерал-лейтенант наголосив, що Сил і засобів для ведення стабілізаційної операції на цей час достатньо.
"Ми плануємо, що в разі збільшення військової загрози Генштаб ЗСУ передасть додаткові сили та засоби", – додав він.
Українські військові наголошують, що кожне мінно-вибухове загородження і кожне мінне поле обов’язково має прикриватися загальновійськовим підрозділом, аби військовослужбовці вогнем своєї зброї та озброєння не дозволяли саперним підрозділам противника здійснювати спроби розмінування мінних полів.
Яка ситуація на Півночі
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- Також на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
- Додамо, що у вересні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російське командування у рамках ротації вивело майже всі свої підрозділи з території Білорусі.