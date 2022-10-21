Росія готує новий наступ з Білорусі: звідки чекати орди і що робити Україні

Якими можуть бути варіанти нового наступу росіян з Білорусі, й що собою взагалі являє армія Лукашенка?

Три загрозливих напрямки

"Загроза відновлення наступу Збройних сил РФ зі сторони Білорусі зростає, удар може бути спрямований на захід для спроби логістичного "відрізання" України". Оскільки таку оцінку офіційно озвучив Генштаб вустами Громова, значить уже пора моделювати, які можуть бути варіанти нового набігу рашистів зі сторони Білорусі.

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Найбільш очевидний напрямок можливого удару орків – це на Ковель – Ізов, прикордонний залізничний перехід, через який йде значна частка нашої логістики в ЄС. Якщо рашисти зосередяться винятково на цьому напрямку, то можуть досягнути часткового успіху, тобто – щонайменше призупинення руху цією залізницею.

Але практика попередніх декількох місяців показує, що армія РФ не відрізняється раціональністю планування. Тому цілком ймовірно, що орки "закладатимуть" й другий напрямок удару зі сторони Білорусі – на Сарни, де проходить залізнична магістраль із Олевська на Рівне й далі на Ковель.

Врешті, з березня 2022 року в армії РФ залишився "незакритий гештальт" – обмежені сили окупантів намагались наступати на Житомирщині, успіху не досягли, але суттєво відбомбились по Коростеню – важливому залізничному вузлу, з якого розходиться одразу три напрямки руху на Львів. Тому цілком ймовірно, що під час планування нового удару з Білорусі рашисти "закладуть" й третій напрямок удару – на Овруч і далі на Коростень, ну і ще побіжно на Житомир.

За конфігурацією виходить щось на кшалт "римейку" Арденнського контрнаступу німців у 1944 році – там теж план "на папері" виглядав гарно, але доволі швидко отримали на горіхи й відступили. А потім полонені генерали Вермахту бідкались в мемуарах, що краще було б стати "в глуху оборону".

Україна має настільки щільну мережу залізниць та автотрас, що для їх перекриття не вистачить ніякої кількості "юнітів". А наступати рашистам зі сторони Білорусі доведеться в напрямку, де, окрім всього іншого, є доволі щільна мережа аеродромів.

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Чи допоможе Путіну "гарматне м'ясо" Лукашенка

Кількість "чмобіків" у РФ насправді не гумова. Тому схоже, що угрупування в 9 тисяч орків, 170 танків та 200 ББМ – це максимум, який зможуть стягнути росіяни в Білорусь. Бо кадри й танки потрібніші на інших напрямках.

Для розуміння порядку цифр. Щоб утримувати позиції біля Сватового, росіяни (за деякими прикидками) зібрали приблизно 20 тисяч "багнетів". А той самий 3-й армійський корпус хоч і мав 10 – 12 тисяч "багнетів", але ж "стерся" лише за місяць оборонних боїв.

Найбільш імовірно, що Кремль розраховує саме на Білорусь як на нове джерело надходження "гарматного м'яса". На папері Республіка Білорусь має аж 300 тисяч осіб "мобрезерву", але скільки в реальності можна відмобілізувати – питання відкрите. Тому цілком імовірно, що під час планування нового удару Кремль покладатиметься саме на "кадрові" частини армії Білорусі.

Сухопутні війська Білорусі мають 10,7 тисяч "багнетів", зведені в 4 механізовані бригади, 2 артилерійські бригади, 1 інженерну бригаду та 1 інженерний полк. Заявлена кількість техніки та озброєння – 537 танків типу Т-72Б та Т-72Б3 (20 одиниць), 132 БРМ-1 та 932 одиниці БМП-2, 58 тягачів МТ-ЛБ та 13 розвідувальних бронемашин "Кайман", 75 самохідних протитанкових комплексів 9П148 "Конкурс" та 85 машин 9П149 "Штурм". Артилерія – 583 артсистеми калібрів 122 міліметри та 152 міліметри, 164 реактивні системи залпового вогню.

Сили спеціальних операцій – 5,9 тисяч осіб, дві десантно-штурмові бригади та одна бригада спецпризначення, котрі сумарно мають 185 бронетранспортерів БТР-70 і БТР-80, 24 гаубиці Д-30 калібру 122 міліметри та 18 САУ 2Б23 "Нона-М1".

Білоруські ВПС – 28 винищувачів МіГ-29 та 6 літаків МіГ-29УБ, чотири Су-30СМ, 22 штурмовики типу Су-25К/УБК, 12 навчально-бойових Як-130 та 12 навчальних L-39, 12 ударних вертольотів Мі-24 та 20 гвинтокрилів Мі-8.

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Час грає на нас

Зараз я схильний вважати, що у разі підготовки удару зі сторони Білорусі рашисти формуватимуть угруповання, еквівалентне армійському корпусу. І схоже, що весь задум Кремля "верстається" саме під те, що саме білоруські частини будуть "ядром" цього угрупування.

Але наскільки "вдало" росіяни вміють застосовувати "різнорідні" угруповання, бачимо хоча б на прикладі того, як оркам довелось тікати з Куп'янська, Ізюма та Лимана. І в оборону Бахмута вони теж вперлись, уже який тиждень "б'ються лобом".

На підготовку нового наступу з Білорусі росіянам знадобиться від одного до чотирьох місяців. І цей час послужить зміцненню нашої оборони, щоб гідно відбити нову загрозу.

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