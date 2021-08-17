"Загроза нацбезпеці": у Білорусі відкрили справу проти дівчини Шишова, який загинув у Києві

У Білорусі проти дівчини загиблого активіста Віталія Шишова відкрили кримінальну справу. Божену Жолудь підозрюють у тому, що вона начебто закликала до масових заворушень.

У білоруському відомстві зазначили, що дівчина нібито вдавалась до таких дій, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні. Найімовірніше, мовиться про день, коли Шишова знайшли мертвим.

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Саме 3 серпня біля посольства відбулась акція вшанування пам'яті активіста, там виступала і Божена Жолудь.

Закликала до масових заворушень, що супроводжувалися насильством проти особи та збройним опором владі, тобто діями, спрямованими на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі,

– написали у комітеті.

Дівчину наразі визнали підозрюваною, однак зазначили, що плануються й інші слідчі та процесуальні дії.

Загибель Шишова: головне

Віталій Шишов – голова "Білоруського дому в Україні". Він зник у Києві 2 серпня, а вже 3 серпня його знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Друзі загиблого та його дівчина Божена не вірять у те, що Шишов вчинив самогубство. Вони впевнені – це вбивство рук спецслужб Росії або Білорусі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Близькі Шишова розповіли, що за ним стежили відтоді, як він приїхав в Україну. СБУ попереджала активіста про небезпеку.