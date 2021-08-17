"Загроза нацбезпеці": у Білорусі відкрили справу проти дівчини Шишова, який загинув у Києві
Джерело:Слідчий комітет Білорусі
У Білорусі проти дівчини загиблого активіста Віталія Шишова відкрили кримінальну справу. Божену Жолудь підозрюють у тому, що вона начебто закликала до масових заворушень.
У білоруському відомстві зазначили, що дівчина нібито вдавалась до таких дій, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні. Найімовірніше, мовиться про день, коли Шишова знайшли мертвим.
Важливо Втік від Лукашенка й помер у Києві: біографія білоруського активіста Віталія Шишова
Саме 3 серпня біля посольства відбулась акція вшанування пам'яті активіста, там виступала і Божена Жолудь.
Закликала до масових заворушень, що супроводжувалися насильством проти особи та збройним опором владі, тобто діями, спрямованими на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі,
– написали у комітеті.
Дівчину наразі визнали підозрюваною, однак зазначили, що плануються й інші слідчі та процесуальні дії.До слова. Режим Лукашенка не припиняє тиснути на громадян. Зокрема, на початку серпня силовики прийшли з обшуками до делегатів віртуальної платформи "Сход". Експосла країни у Словаччині Ігоря Лещеню відвезли у невідомому напрямку. Ймовірно, це через критику у бік Лукашенка.
Загибель Шишова: головне
- Віталій Шишов – голова "Білоруського дому в Україні". Він зник у Києві 2 серпня, а вже 3 серпня його знайшли повішеним в одному з парків Києва.
- Друзі загиблого та його дівчина Божена не вірять у те, що Шишов вчинив самогубство. Вони впевнені – це вбивство рук спецслужб Росії або Білорусі.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- Близькі Шишова розповіли, що за ним стежили відтоді, як він приїхав в Україну. СБУ попереджала активіста про небезпеку.