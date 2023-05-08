Закликали не ігнорувати сирени: росіяни атакували Дніпро, в місті працювало ППО

Ввечері 8 травня повітряна тривога пролунала у Дніпропетровській області. Згодом стало відомо, що місцеві мешканці чують вибухи.

Будьте максимально обережними та не покидайте укриттів. Існує загроза ракетного удару по Дніпру та області.

Читайте також Харків перебуває під ворожим обстрілом: в кількох областях почалась тривога

Мешканців закликають бути обережними

глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу.він попрохав людей пам'ятати про правило двох стін, а також перебувати якомога далі від вікон.єТривога, посилаючись на ЗМІ, повідомила про вибухи, які пролунали у Дніпропетровській області.також надійшло повідомлення про те, що вибухи чули у самому Дніпрі.моніторинговий канал monitor зазначив, що у Дніпрі чули кілька вибухів. Зазначають, що точно невідомо, які саме ракети були. Припускають, що російські загарбники могли випустити "Іскандер-М".глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак коротко та лаконічно написав "ППО".Микола Лукашук наголосив , що загроза ракетного удару зберігається. Він додав: "тримаємось, віримо в наші сили ППО". У той самий час до містян звернувся мер Борис Філатов. Він зазначив, що у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Крім того, поставив риторичне питання.

Цікаво, коли завтра п***раси, які називають себе президентами колишніх республік СРСР, стоятимуть разом з новим гітлером на "параді", вони думатимуть про те, що ці мерзотники в ніч на 9 травня бомбили мирні міста?

– написав він.

ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі знову пролунали вибухи.Микола Лукашук закликав мешканців області вночі не ігнорувати повітряні тривоги. Він попрохав у разі увімкнення сирен реагувати без зволікань та відправлятися або до укриття, або користуватися правилом двох стін.

"Покладаємося на наших захисників. Слава силам ППО і слава ЗСУ", – додав він.

Надійшло повідомлення від глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. У ньому він зазначив, що з міркувань безпеки жодної інформації наразі оприлюднити не може.

"Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо. Прошу не обговорювати нічого в соцмережах. Не допомагайте ворогу краще зорієнтуватися. Реагуйте на сигнали тривоги. Чекайте офіційної інформації. Вранці – на цьому ж місці", – додав Лисак.

Де лунали повітряні тривоги

Повітряна тривога наразі лунає у кількох областях. Але карта може "червоніти" й надалі, адже російські військові підняли у небо літаки стратегічної авіації. Станом на 22:20 сирени виють у: