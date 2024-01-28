Готові до обстрілу: скільки підводних човнів з "Калібрами" перебувають у Чорному морі

Корабельне угруповання агресора у Чорному морі дещо скоротилося. Втім, на чергуванні залишаються підводні човни. Вони готові до застосування.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк закликала не ігнорувати тривогу, передає 24 Канал.

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Між виявленням цілі й ударом може бути всього кілька хвилин

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповування ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування. На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу "Калібр") готових до застосування", – зазначила Гуменюк.

Спікерка розповіла, що пуски з підводних човнів важче виявити. Також закликала в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою, і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може бути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати,

– підкреслила Гуменюк.

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