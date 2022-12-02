Велика перерва між ракетними атаками: експерт припустив, чого чекає Росія
Від минулої масованої атаки Росії пройшло вже більше тижня, тож українці в очікуванні нового ракетного удару. Адже між попереніми атаками був лише тиждень. Що може означати така велика перерва – читайте у статті.
Про це 24 каналу сказав військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він припустив, що на таку перерву вплинуло кілька факторів.
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По-перше, на його думку, за кілька днів в Україні почнеться холод – температура опуститься до мінус 7 і буде триматися кілька днів.
"Тобто якщо є вибір між тим, бити по енергетичній інфраструктурі, коли тепліше чи коли холодніше, то логіка вказує, що треба обрати другий варіант", – зазначив Левін.
По-друге, за його словами, ніхто точно не знає, як в Росії створюється “банк цілей”. Адже удари наносяться по заздалегіть обраних цілях.
Є певна інформація, що в росіян з цим великі проблеми, тому, можливо, вони намагаються дізнатися, що Україна відремонтувала та куди підтягнула генератори тощо. Вони збирають ці дані, щоб завдати ефективнішого удару,
– вважає військовий аналітик.
Ігаль Левін зазначив, що для Росії це важливо, бо в них обмежена кількість ракет. "Якби в них було їх безліч, то можна було б бити по будь-чому, але ми помітили, що окупанти завдають удару після того, як накопичать певну кількість ракет", – додав він.
Левін про масовані атаки та поставки зброї: відео
Експерт пояснив, що якщо є обмеження для Росії, наприклад, наносити удари раз у два тижні, то вони більш ретельно збирають дані про цілі.
Загроза масованих ракетних ударів висока
- Відзначимо, що будь-який ракетний удар, масований він, чи ні – загрожує життю. Тож не нехтуйте найціннішим, що у вас є. Якщо у вашому місті лунає повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття.
- Українці ось уже кілька днів в очікуванні чергового масованого ракетного удару з боку Росії. Олексій Данілов закликав не жити цим очікуванням і покладатися на владу.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наразі відбувається якась "передислокація". За його словами, Росія забрала з Білорусі винищувачі "МіГи", а з нейтральних вод Чорного моря – кораблі. Жданов припустив, що Росія, ймовірно, вже готова до нового масованого ракетного удару, можлива дата – 6 грудня.
- Водночас зауважимо, що супутникові знімки, зроблені 28 листопада, демонструють підвищену готовність ворога до можливої атаки. Саме для цього росіяни перекинули безліч своїх літаків до аеродрому "Енгельс-2".
- У Білому домі припустили, що Росія продовжить своїх ракетних ударів по Україні. Щодо військових операцій, то і вони не припинятимуться взимку.
- Зауважимо, що ворог не просто так обстрілює Україну старими та дешевими ракетами. На думку генерал-майора СБУ в запасі Віктора Ягуна, таким чином окупанти намагаються послабити нашу ППО. Адже на "пустишки" ми змушені реагувати дорогими ракетами, яких у нас не так уже й багато.