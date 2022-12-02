Велика перерва між ракетними атаками: експерт припустив, чого чекає Росія

Від минулої масованої атаки Росії пройшло вже більше тижня, тож українці в очікуванні нового ракетного удару. Адже між попереніми атаками був лише тиждень. Що може означати така велика перерва – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він припустив, що на таку перерву вплинуло кілька факторів.

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По-перше, на його думку, за кілька днів в Україні почнеться холод – температура опуститься до мінус 7 і буде триматися кілька днів.

"Тобто якщо є вибір між тим, бити по енергетичній інфраструктурі, коли тепліше чи коли холодніше, то логіка вказує, що треба обрати другий варіант", – зазначив Левін.

По-друге, за його словами, ніхто точно не знає, як в Росії створюється “банк цілей”. Адже удари наносяться по заздалегіть обраних цілях.

Є певна інформація, що в росіян з цим великі проблеми, тому, можливо, вони намагаються дізнатися, що Україна відремонтувала та куди підтягнула генератори тощо. Вони збирають ці дані, щоб завдати ефективнішого удару,

– вважає військовий аналітик.

Ігаль Левін зазначив, що для Росії це важливо, бо в них обмежена кількість ракет. "Якби в них було їх безліч, то можна було б бити по будь-чому, але ми помітили, що окупанти завдають удару після того, як накопичать певну кількість ракет", – додав він.

Левін про масовані атаки та поставки зброї: відео



Експерт пояснив, що якщо є обмеження для Росії, наприклад, наносити удари раз у два тижні, то вони більш ретельно збирають дані про цілі.

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