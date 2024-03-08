У морі ще багато "Кунікових" і "Котових": у ВМС сказали, скільки потопили ворожих кораблів
Не маючи власного флоту, Україна змогла перехопити ініціативу у війні на морі. Вже кілька тижнів поспіль ми радіємо звісткам про все нові уражені судна противника. У ВМС, водночас, зазначають, що роботи в них ще багато.
Нашим захисникам вдалося знищити третину Чорноморського флоту Росії. Однак в окупантів ще достатньо кораблів, заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в інтерв'ю для іноземних ЗМІ, передає 24 Канал.
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Скільки кораблів Україна вразила
За словами Плетенчука, українським силам вдалося уразити 27 російських суден разом із субмариною. Ця цифра включає, як повністю знищені, так і пошкоджені. Зокрема, на ремонті в окупантів зараз перебуває 15 одиниць.
У ВМС наголосили, що серед уражених суден – 14 серйозні одиниці різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель.
Загроза суттєва
Водночас присутність Росії в Чорному морі наразі досі залишається серйозною. Країна – агресорка має там 10 ракетоносіїв, серед яких – три підводні човни, два ракетні катери, кілька патрульних, сторожових кораблів. "Тобто номенклатура і кількість ще досить великі", – зазначив Плетенчук.
Крім того, ще 5 десантних кораблів Росії перебувають в строю, а чотири – в ремонті після пошкодження.
Речник ВМС застерігає, що ще досить потужно російське угруповання представлене в Чорному та Азовському морях.
Останній "вилов" українців: що відомо
- Вночі 5 морські дрони атакували патрульний корабель "Сергій Котов".
- Це були безпілотники ГУР Magura V5. Також в операції були задіяні спеціальний підрозділ Group 13, сили ВМС України та Мінцифри.
- "Сергій Котов" – досить великий корабель. Його екіпаж становить близько 80 чоловік. За даними ГУР, 7 окупантів точно загинули. Ще щонайменше 27 поранених. Доля решти членів екіпажу невідома.
- Втрата "Котова" вдарила по гаманцю країни – агресорки, адже його вартість – 65 мільйонів доларів.
- Ймовірно, разом із кораблем на дно пішов вертоліт, який перебував на борту.