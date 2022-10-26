Якою буде реакція НАТО, якщо Росія вдарить ядерною зброєю: науковиця зі США зробила припущення

Влада Росії продовжує погрожувати Україні ядерною зброєю. Світові лідери попереджають Путіна про серйозні наслідки. Однак, як саме планують відповісти, детально не розсекречують.

Про можливу реакцію світу на ймовірний удар Росії ядерною зброєю розповіла науковиця зі США. Мар'яна Буджерин зробила припущення в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Відповідь Заходу точно не буде дипломатичною

Наукова співробітниця проєкту Managing the Atom підкреслила, що дипломатичне та економічне покарання для держави-агресора буде не ефективним.

Я думаю, що буде військова відповідь конвенційним озброєнням з боку НАТО та союзників. Принаймні, вона розглядається,

– зазначила Буджерин.

Мовиться про удар по російських силах на території нашої держави або по військових об'єктах на окупованих землях. Можливо, вдарять і по Чорноморському флоту.

Інтерв'ю з науковицею зі США Мар'яною Буджерин: дивіться відео

Мар'яна Буджерин вважає, що шанси російського диктатора на застосування ядерки не дуже високі. Втім, до погроз треба ставитися серйозно.

Наразі британський уряд та американська адміністрація розглядають питання комплексно. Зокрема, і сам ризик застосування Росією ядерної зброї, і те, як діяти з можливими наслідками. Також науковиця із США зазначила, що урядовці можуть готувати кілька пакетів заходів.

Путіну публічно повідомили, що наслідки будуть катастрофічними, а відповідь – дуже суворою. Але це все неоднозначно. Деталей ми не знаємо. Знаємо, що були приватні перемовини з Кремлем і, можливо, на них озвучили більш детальні наслідки,

– підкреслила Буджерин.

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Які офіційні заяви зробили світові лідери

Президент Франції заявив, що у разі застосування окупантами ядерної зброї, його країна дзеркально не відповідатиме.Така реакція є неправильною, впевнений експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

В ефірі 24 каналу Краєв зазначив: "не можна давати ворогу шанс зрозуміти, що саме готується, якою буде відповідь і так не дати йому прорахувати власні наступні кроки".

Очільник США Джо Байден пригрозив Путіну наслідками. Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що якщо Росія застосує ядерку, Вашингтон знищить Чорноморський флот Росії.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії нещодавно прилетів у США, аби скоординувати допомогу Україні. Зокрема, говорили і про безпекову ситуацію. Детальніше читайте за посиланням.

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