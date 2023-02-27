Після падіння Путіна треба взяти під контроль ядерну зброю Росії: як це можна зробити

Контролювати ядерну безпеку у світі можна лише спільними зусиллями. Наукові обговорення про найбільш вірогідні умови стримання агресії Росії на цьому фоні вже активно ведуться.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної організації малих громад Олексій Буряченко. За його словами, денуклеаризація Росії має бути контрольованою.

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Небезпека з боку Росії

Олексій Буряченко пояснив, що на українських полях буде багато в чому визначена подальша політична доля Росії.

Насправді денуклеаризація, позбавлення ядерного статусу, задоволення ініціатив деяких народів та суб'єктів федерації на відділення від Московії – це вже питання наступного періоду,

– зауважив він.

На думку політолога, ситуація, яка наразі спостерігається з ООН, на превеликий жаль, не дозволить розв'язати ці питання.

"Росія в Радбезі ООН абсолютно незаконно. Незрозуміло на яких підставах вона вважається правонаступником цього статусу Радянського Союзу", – зосередив увагу він.

Буряченко повідомив, що багато країн боїться, що відкликання Росії із Радбезу ООН може підштовхнути її до неконтрольованих наслідків.

Наступним кроком після падіння путінського режиму у світі пропонують певні нові геополітичні безпекові конструкції,

– розказав він.

До того ж вони будуть якісно відрізнятися від нинішніх.

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Як можна ліквідувати російську ядерну загрозу

Олексій Буряченко зазначив, що треба пропонувати конкретні дії.

Потрібно брати обіг ядерної зброї під контроль наддержавної установи,

– зауважив він.

На думку політолога, лідерами у цьому процесі мають виступити 3 суб'єкти: Європейський Союз, США і Китай. Якщо вони між собою домовляться про передачу прав на прийняття ключових рішень інституції, то і менші ядерні країни будуть вимушені "іти в коридорі цих рішень".

"Немає зараз політичної змоги взагалі у світі, щоб позбавити якусь країну і особливо таку велику і неконтрольовану, як Росія, ядерної зброї", – переконаний він.

Буряченко розказав, що примус на взяття тотального контролю російської ядерної зброї – це вже більш реалістична перспектива, яку можна реалізувати.

Важелі рішень

Політолог наголосив, що денуклеаризація Росії може відбуватися тільки під наглядом. Проте Радбез ООН не справиться із цією місією.

Найбільший ризик Західного світу – неконтрольоване використання ядерної зброї після теоретичного розвалу Росії,

– зауважив він.

За його словами, варто змінити світову архітектуру безпеки.

"Це в будь-якому випадку може відбутися після падіння Путіна та путінського режиму", – зосередив увагу він.

Буряченко пояснив, що наразі активно обговорюються пропозиції щодо реалізації задуманого. Втім найважливіше – збалансоване рішення між Китаєм, США та ЄС.

Потрібно знайти такий варіант, щоб мінімізував загрозу від Росії, але який би відображав основні потреби, інтереси як ключових світових гравців, так і гравців, які в принципі у світі або формально, або неформально мають ядерну зброю,

– наголосив він.

На його думку, це складне завдання.

Ядерний шантаж Росії: ключове