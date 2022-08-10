Загрози з боку росії у майбутньому не існуватиме за 5 обставин, – військовий експерт
Після перемоги України у війні загроза з боку росії буде продовжувати існувати. Держава-агресорка готуватиметься до повторного наступу.
Однак є шанс назавжди знищити цей ризик. Про це 24 каналу розповів воєнний експерт Петро Черник.
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Мають комплексно спрацювати 5 чинників
Так, Черник запропонував власну геополітичну концепцію. На його думку, загрози з боку росії не існуватиме за таких обставин:
- росія розпадеться на 15 – 20 нових держав.
- Жодна з них не матиме ядерної зброї.
- Умовно російська республіка, яка матиме площу 1 мільйон квадратних кілометрів та населення не більше 50 мільйонів людей, буде відсічена від дармових ресурсів нафти та газу.
- росіяни пройдуть комплексну ідеологічну стагнацію, як пройшла нацистська Німеччина та імперіалістична Японія.
- Україна вступить у НАТО.
Тільки за таких умов ми по-справжньому видихаємо. Допоки ці чинники не складаються докупи – ми будемо постійно воєнно загроженими. Повернутися у комфортний 2012 рік неможливо в принципі та по суті. Цього вже ніколи не станеться,
– наголосив воєнний експерт.
Він додав, що переконання "війни не буде" – більше не працює. Натомість потрібно розвивати філософію, що передбачає гідну відсіч ворогові та відстоювання свого права на свободу у разі її виникнення.
"Час мілітаризму та воєнної сили повернувся у світову геополітику. І він з неї вже не піде", – резюмував Черник.
Розпад росії: думки та прогнози
- Після перемоги України у війні на російську державу чекає розпад. На думку правозахисника Павла Лисянського, на це знадобиться від 2 до 3 років.
- У березні відбулося судове засідання у справі відомого російського опозиціонера Олексія Навального. Він вкотре розкритикував чинну владу та застеріг, що її дії призведуть до розпаду росії.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов переконаний, що після перемоги України росію чекатиме відплата – її роздиратимуть на шматки. Кожна держава відбере назад ту територію, яку окупанти колись загарбали.
- Однак з прогнозами щодо розпаду держави-агресорки погоджуються не усі. Так, журналіст Роман Цимбалюк вважає, що такий сценарій у найближчому майбутньому є малоймовірним. Припущення про те, що російська держава розвалиться, він вважає "ілюзіями".