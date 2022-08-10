Загрози з боку росії у майбутньому не існуватиме за 5 обставин, – військовий експерт

Після перемоги України у війні загроза з боку росії буде продовжувати існувати. Держава-агресорка готуватиметься до повторного наступу.

Однак є шанс назавжди знищити цей ризик. Про це 24 каналу розповів воєнний експерт Петро Черник.

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Мають комплексно спрацювати 5 чинників

Так, Черник запропонував власну геополітичну концепцію. На його думку, загрози з боку росії не існуватиме за таких обставин:

росія розпадеться на 15 – 20 нових держав. Жодна з них не матиме ядерної зброї. Умовно російська республіка, яка матиме площу 1 мільйон квадратних кілометрів та населення не більше 50 мільйонів людей, буде відсічена від дармових ресурсів нафти та газу. росіяни пройдуть комплексну ідеологічну стагнацію, як пройшла нацистська Німеччина та імперіалістична Японія. Україна вступить у НАТО.

Тільки за таких умов ми по-справжньому видихаємо. Допоки ці чинники не складаються докупи – ми будемо постійно воєнно загроженими. Повернутися у комфортний 2012 рік неможливо в принципі та по суті. Цього вже ніколи не станеться,

– наголосив воєнний експерт.

Він додав, що переконання "війни не буде" – більше не працює. Натомість потрібно розвивати філософію, що передбачає гідну відсіч ворогові та відстоювання свого права на свободу у разі її виникнення.

"Час мілітаризму та воєнної сили повернувся у світову геополітику. І він з неї вже не піде", – резюмував Черник.

Розпад росії: думки та прогнози

Після перемоги України у війні на російську державу чекає розпад. На думку правозахисника Павла Лисянського, на це знадобиться від 2 до 3 років.

У березні відбулося судове засідання у справі відомого російського опозиціонера Олексія Навального. Він вкотре розкритикував чинну владу та застеріг, що її дії призведуть до розпаду росії.

Секретар РНБО України Олексій Данілов переконаний, що після перемоги України росію чекатиме відплата – її роздиратимуть на шматки. Кожна держава відбере назад ту територію, яку окупанти колись загарбали.

Однак з прогнозами щодо розпаду держави-агресорки погоджуються не усі. Так, журналіст Роман Цимбалюк вважає, що такий сценарій у найближчому майбутньому є малоймовірним. Припущення про те, що російська держава розвалиться, він вважає "ілюзіями".

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