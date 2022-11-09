Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною: зацькували навіть свої

Чим успішніший контрнаступ України, тим частіше з Росії лунають тези та навіть заклики сісти за стіл переговорів. Однак часто вони спрямовані не Україні зокрема, а міжнародній спільноті.

Вчергове таку готовність країни-агресорки висловила речниця МЗС Марія Захарова під час брифінгу, не забувши під час промови звинуватити й Захід. Про це написали росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Що наговорила Захарова

Як заявила речниця, Москва бу цімто ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною, ба більше, її готовність до цього залишається незмінною. При цьому, як повідомили у росЗМІ, коли Володимир Зеленський висував вимоги для поновлення діалогу, в міністерстві не побачили попередніх умов для цього.

Цікаво, що МЗС Росії висловило готовність до переговорів з Україною "з урахуванням поточних реалій".

Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи не відмовлялися від них. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз,

– сказала Захарова.

Також вона зазначила, що до Заходу така позиція Росії "не доходить". Ба більше, вона звинуватила партнерів України у тому, що замість примусу до перемовин з Росією на її умовах, нам постачають зброю, яка так ефективно допомагає нищити ворогів.

Брифінг Марії Захарової: відео

Росіяни не в захваті від такої ідеї

На цю новину миттєво відреагувало й населення Росії. Дивовижно, але ні санкції, що призвели до погіршення якості їхнього життя, ні постійні порушення їхніх прав Кремлем у зв'язку з частковою мобілізацією, ні ймовірність самим загинути в Україні не спонукали їх применшити жагу до української крові.

Соцмережі просто підірвали коментарі росіян, які не розуміють такі заяви своєї влади та хейтять її.

Ба більше, вони обурюються, про які переговори може йти мова, коли ЗСУ уже під Донецьком та Херсоном. Вочевидь, вони й справді повірили, що результати псевдореферендуму Кремля мають хоч якусь вагу.

Такі заяви речниці МЗС також розвеселили й українців.

Росія хоче переговорів

Нагадаємо, що ще минулого місяця голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко на саміті глав Парламентів G20 також закликала сісти за стіл переговорів, при чому терміново. Вона тоді зазначила, що Росія виступає за "переговори, діалог, мирне політичне вирішення цієї кризи".

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що Росія готова розмовляти з ким завгодно, лиш би зупинити просування української армії.

Натомість у США не бачать нічого, що вказувало б на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною. Адже Росія й надалі бомбардує Україну, зокрема й цивільне населення та критичну інфраструктуру.

Тривалий час Україна й сама ініціювала такі перемовини. Однак після оголошення анексії українських територій Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно відмовляється від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін.

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