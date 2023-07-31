Росія оголосила нову мету "СВО": кого і навіщо тепер вирішили захищати
Під час саміту "Росія – Африка" речниця МЗС Росії Марія Захарова видала нову заяву – нібито окупанти воюють в Україні за Африку. Вона могла сказати це, щоб догодити африканським ЗМІ.
Таку думку 24 Каналу озвучив правозахисник Марк Фейгін. За його словами, усі спроби Росії догодити лідерам інших країн мають дуже незграбний вигляд.
До теми Нова порція маячні: Захарова заявила представникам Африки, що Росія воює в Україні за них
"Можливо, вона це говорить, щоб догодити африканським ЗМІ. Але у них все виходить незграбно. Якщо вони так хочуть зізнатись в любові африканському континенту, то можна знайти більш витончені методи", – зауважив правозахисник.
Висновки саміту "Росія – Африка"
На саміт у Санкт-Петербурзі приїхало лише 17 представників країн Африки з 55. Багато з них – диктатори, подібні до Владіміра Путіна. Марк Фейгін зазначив, що вони радо їдуть у Росію, щоб заробити грошей та заручитися підтримкою ПВК "Вагнера", щоб найманці Євгєнія Пригожина захищали їхню владу.
Для Путіна саміт "Росія – Африка" – це можливість показати світу, особливо країнам, які дотримуються нейтралітету щодо війни в Україні, що він не перебуває в ізоляції і що нібито без відносин із Заходом можна окрема існувати.
Путін нібито під ордером на арешт, міжнародний злочинець, але він ніби показує третім країнам, які тримають нейтралітет, що світ не закінчується на Заході, що можна існувати окремо. Я вважаю, що вони остаточно зорієнтувались на Африку,
– сказав він.
Кремлівський диктатор не має нічого, що він міг би запропонувати населенню країн Африки, однак він знає, що можна пообіцяти лідерам цих держав.
Фейгін про саміт "Росія – Африка": дивіться відео
Саміт "Росія – Африка": головне
- Ввечері 29 липня кремлівський диктатор Владімір Путін провів пресконференцію за підсумками саміту "Росія – Африка". Там він наговорив чимало маячні, особливо багато він говорив про "вичерпаний ресурс ЗСУ" та "поганих націоналістів".
- Диктатор пообіцяв протягом 3 – 4 місяців розпочати поставки безкоштовного зерна в африканські країни. На тлі цього Путін збрехав про те, що менш як 3% зерна, яке експортувала Україна в межах зернової угоди, відправили в найбідніші країни. Він не згадав про те, що росіяни навмисно робили все, аби зерновий коридор працював якомога повільніше.
- За словами Путіна, багато чинних африканських політиків колись навчались в Україні і робили це російською мовою. Диктатор стверджує, що тоді до африканських студентів нібито дуже негативно ставилися українські націоналісти.
- Також під час зустрічі з лідерами африканських країн Марія Захарова заявила, що Росія воює в Україні за "свободу Африки та всіх людей на цій планеті".