Існує єдина проблема: чому Захід досі боїться поразки Росії у війні

Західні партнери бояться поразки Росії, адже це матиме непередбачувані наслідки для світової геополітики. Водночас Володимир Зеленський вважає, що партнери хочуть, щоб Україна не програла. Він вважає це "абсурдною ситуацією".

Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, розповів 24 Каналу, що поразка Росії на українській території призведе до її розвалу. Так само як внаслідок поразки радянської армії в Афганістані розвалився Радянський Союз.

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Не треба боятись

"Саме тому західним партнерам не потрібно чогось боятись. Необхідно планувати устрій світу, який буде після розпаду Росії, та ухвалювати відповідні рішення", – підкреслив військовий експерт.

Єдина проблема, яка турбує Захід – контроль над російською ядерною зброєю. Після розпаду СРСР контроль над радянською ядерною зброєю зберігся, тому що цей процес курувало головне управління міністерства оборони.

Зараз 12 ГУ МО Росії контролює ядерні заряди. Там є висококваліфіковані кадри. Вони чудово усвідомлюють відповідальність перед долею людства – не тільки Росії. Тому потрібно було б призначити комісара з контролю за ядерною зброєю Росії з боку ООН. Це надасть можливість генералам, керівникам 12 ГУ МО, які тримають в своїх руках увесь ядерний боєзапас Росії, передати його під контроль цього комісару,

– наголосив Роман Світан.

Фінансування не є проблемою – можна надати їм відповідне грошове утримання. А старшому керівнику навіть статут російської армії дозволяє присягнути комісару ООН. Будь-який начальник, який є старшим за званням, є безпосереднім керівником для будь-кого підлеглого. Тому комісар ООН, на думку полковника запасу ЗСУ, є вищим начальником для генералів 12 ГУ МО, ніж керівник Росії.

Ядерні погрози Росії: важливе

Москва заявила 6 травня, що планує провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Росіяни хочуть залучити до навчань сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот. Росія ухвалила таке рішення у відповідь на "провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб" на її адресу.

Водночас Кремль підсилює своє ядерні погрози, адже має намір у 2024 році розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі.

Про це попередив голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер. Крім того, Джозеф Байден заявив, що Москва працює над створенням протисупутникової космічної зброї, що не становить прямої загрози людським життям.