Захід має про що говорити з Путіним, – Шлосберг про можливість жорсткого діалогу

Зараз президент Росії Володимир Путін не має наміру нікого слухати. Однак у майбутньому обставини можуть змінитись так, що він буде змушений це робити.

Таку думку висловив в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі російський опозиційний політик Лев Шлосберг. За його словами, коли сторони переходять на стратегічну мову, то їх починають слухати.

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Можливості жорсткого діалогу

Захід має про що говорити з Путіним, оскільки є найбільшим споживачем російських енергоресурсів. У стосунках між покупцем та продавцем – господарем є покупець, оскільки у нього гроші. Тому існує багато можливостей для жорсткого, але цивілізованого діалогу. Лев Шлосберг Російський опозиційний політик

Шлосберг вважає, що зараз світ втратив механізм мирного міжнародного діалогу. Водночас самі перемовини стали ланцюжком публічних погроз, у яких і змагаються держави.

"Потрібно переходити на інший рівень діалогу. Мені зараз важко уявити, хто міг би бути реальним ініціатором якісної міжнародної конференції щодо України, яка нагально стоїть на порядку денному", – зазначив політик.

Світові потрібна відкрита мирна конференція

На його думку, потрібно рухатись в сторону широкої міжнародної конференції за участі України, Росії, США, засновників Євросоюзу – Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії. Тобто всіх країн, які визначають європейську та світову політику.

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Він наголосив, що це має бути відкрита конференція, яка могла б збиратись регулярно й обговорювати проблеми війни та миру. Однак, аж ніяк не аналог зустрічі між Йосипом Сталіним, Франкліном Рузвельтом і Вінстоном Черчиллем, де вони в закритому режимі креслили на карті світу нові сфери впливу.

Конференція, де немає попередніх умов, а за спільним столом викладають усі позиції, суперечності та ультиматуми – дає якийсь шанс. Лев Шлосберг Російський опозиційний політик

Інституції вичерпали себе

За словами політика, зараз немає інституцій для таких конференцій: мінський та нормандський формати не спрацювали; Організація Об'єднаних Націй стрімко перетворюється в Лігу Націй перед Другою світової війною – коли можна говорити про все, але вирішити щось неможливо.

"Аби рухатись вперед – треба осмислювати міжнародну політику XXI століття й шукати нові формати. Крім того, визнати, що мир та життя людини є найвищою цінністю, а пріоритетом світу – роззброєння", – підсумував Шлосберг.

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