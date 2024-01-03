Може завдати нищівного удару по Путіну, – політолог про важливе рішення, яке має ухвалити Захід

Чималий резонанс викликала нещодавня заява міністра закордонних справ Польщі про те, що Україні потрібно надати дозвіл атакувати територію Росії західною зброєю. Таке рішення може здатися ризикованим для деяких західних політиків, але воно має потенціал наблизити Україну до перемоги.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що настав час для Заходу відійти від старих правил гри, сформованих Другою світовою війною.

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Україні потрібне рішення Заходу

В інформаційно просторі йде нагнітання щодо можливого рішення Заходу про дозвіл Україні застосовувати західну зброю для атак на території Росії. В телеграм-каналах поширюють фейки про те, що нібито такий анонс опублікували в New York Times, а також нібито про це заявила німецька депутатка.

Але єдине правдиве джерело, яке справді озвучувало цю ідею, це очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Втім, сукупність цих повідомлень та фейків може свідчити, що зараз прихильники України намагаються тиснути на окремих, не достатньо рішучих політиків Заходу.

Чому частина західних політиків нерішуче протидіє Росії Як пояснив Давидюк, частина Заходу вірить в "старі правила", сформовані після Другої світової війни в межах Ялтинсько-Потсдамської конференції учасниками антигітлерівської коаліції. Там було встановлено дуже важливий закон про те, що ядерна зброя працює виключно як зброя стримування, а конфлікти мають бути жорстко лімітованими та внутрішньо керованими.



Такі правила гри були загальними дуже довго й навіть дозволяли інтелектуалам на зразок Френсіса Фукуями говорити про сучасність як "кінець історії". Ця концепція передбачала, що історія більше не твориться на полі битви й людство поступово прийматиме ліберальні цінності.



Однак сьогодні світ повертається до "старої історії", і в цих умовах реалії домовленостей, досягнутих на Ялтинській конференції, вже не є актуальними. І останній бастіон, який потрібно здолати для підтвердження цієї зміни – це зняти табу з можливості карати ядерні держави силою. Як пояснив Давидюк, частина Заходу вірить в "старі правила", сформовані після Другої світової війни в межах Ялтинсько-Потсдамської конференції учасниками антигітлерівської коаліції. Там було встановлено дуже важливий закон про те, що ядерна зброя працює виключно як зброя стримування, а конфлікти мають бути жорстко лімітованими та внутрішньо керованими.Такі правила гри були загальними дуже довго й навіть дозволяли інтелектуалам на зразок Френсіса Фукуями говорити про сучасність як "кінець історії". Ця концепція передбачала, що історія більше не твориться на полі битви й людство поступово прийматиме ліберальні цінності.Однак сьогодні світ повертається до "старої історії", і в цих умовах реалії домовленостей, досягнутих на Ялтинській конференції, вже не є актуальними. І останній бастіон, який потрібно здолати для підтвердження цієї зміни – це зняти табу з можливості карати ядерні держави силою.

"Я знаю, що деякі британські політики вже зустрічалися зі своїми колегами з інших країн. Я знаю, що дипломати різних країн Заходу вже зустрічалися з медійниками. Там немає консенсусу (щодо дозволу бити по Росії – 24 Канал), але велика проукраїнська частина Заходу, що не обмежується лише країнами Балтії та Польщі, намагаються переконати решту підняти силу тієї зброї, яка є в Україні", – переказав "внутрішню кухню" політолог.

Їхні опоненти намагаються запобігти цьому рішенню, посилаючись на загрозу ядерної ескалації, але правда в тому, що саме Росія першою порушила ці правила гри, коли "перевіряла" Захід зальотами ракет на територію Польщі та падіннями "Шахедів" у Румунії.

Я вважаю, що захід повинен підійти до цього рішення, бо це те, що повинно завдати нищівного удару по Путіну та Росії. Гримуча комбінація, яка може призвести до падіння путінського режиму – F-16 із західними ракетами та дозволом стріляти по території Росії, –

резюмував Давидюк.

Як іще Захід може підтримати Україну