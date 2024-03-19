"Дрейфують" до сталінських часів: які наслідки чекають на росіян після "переобрання" Путіна

В Росії закінчилося голосування на так званих виборах президента. "Переможцем" прогнозовано став Владімір Путін, за якого нібито проголосувало 87,29% росіян. Проте результати виборів викликають сумнів на Заході.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зазначивши, що який би відсоток підтримки не "намалювали" Путіну, він не має зв'язку з реальністю. Процедура, за якої відбулось голосування, не дозволяють визначити реальний рівень його підтримки.

До теми Без плану, але з мобілізацією та війною: для чого Путіну намалювали 87% на "виборах"

Кричуще порушення міжнародного права

Після цих так званих виборів Путін перетвориться на самопроголошеного президента Росії.

До виборчого процесу не були залучені інструменти, які дозволяли визнати їх як волевиявлення та реалізацію принципу народного суверенітету. Крім того, не були залучені процедури верифікації, які б дозволили встановити, чи відповідають ці вибори демократичним стандартам,

– пояснив політолог.

У західних країнах вже відреагували на результати "виборів" – їх визнають нелегітимними. Також в ООН засудили проведення голосування на окупованих територіях України як кричуще порушення міжнародного права.

Більшість держав світу не визнає результатів цих "виборів", який би відсоток підтримки Путіна не вказали росіяни. Це, на думку Гладких, просто є черговим аргументом і підставою для російських пропагандистів апелювати до цих цифр як на внутрішньополітичній, так і на зовнішньополітичній аренах від імені російського народу.

Водночас цей каток пройде по росіянах, тому що в Росії легітимність забезпечується репресивними методами. Йосипа Сталіна у часи його правління теж всі любили, він мав стовідсоткову підтримку. Однак всі, хто його не любив, були ворогами народу. Навіть ті, хто його любив, також могли ними стати в будь-який момент. Сучасна Росія зараз "дрейфує" саме в цьому напрямку,

– зауважив політолог.

Невизнання виборів в Росії та відповідно нелегітимність Путіна дає певні переваги Україні.

"Це зазначив Володимир Зеленський, коли висловився щодо неприпустимості та недоцільності проведення будь-яких переговорів з Путіним. Після цих "виборів" він більше не є сувереном", – підкреслив Валентин Гладких.

Реакція у світі на результати так званих виборів в Росії

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель сказав, що "вибори" Путіна важко назвати "чесними та вільними". Він зазначив, що під час голосування у Росії не були присутні спостерігачі місії ОБСЄ. Також, на думку Борреля, "вибори" були засновані "на репресіях і залякуванні".

Представниця уряду Німеччини Крістіане Хоффман заявила, що МЗС країни не буде називати Владіміра Путіна президентом. Вона наголосила, що Росія нині "є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням" Путіна.

Американський сенатор Ліндсі Грем, перебуваючи в Києві, заявив, що Путін є "лідером терористичної держави". Він має намір звернутися до адміністрації Байдена щодо "визнання Росії державою-спонсором тероризму".

Водночас радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив на тому, що "перемога" Путіна була передбачуваною, а "вибори"не були справедливими, оскільки Путін ув'язнив політичних опонентів, а деякі з них трагічно загинули (Олексій Навальний помер в російській колонії в лютому 2024 року – 24 Канал).

Однак, за словами Саллівана, "реальність така, що Путін – це президент Росії". Відповідна США матимуть справу "з цією реальністю".