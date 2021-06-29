Захід не хоче допустити великої війни з Путіним, – німецький політолог Ейдман
Джерело:24 канал
Попри те, що результатів від переговорів з Володимиром Путіним немає, Ангела Меркель та Еммануель Макрон постійно намагаються йти на контакт з Кремлем. Лідери європейських країн не хочуть допустити початку великої війни.
Захід буде до останнього моменту намагатись домовлятись з Володимиром Путіним. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" озвучив німецький політолог Ігор Ейдман.
До теми У Німеччині пояснили, навіщо Меркель хоче налагодити діалог з Путіним
"Тут в Європі кажуть, що якщо вас захопили в заручники, то в жодному разі не намагайтесь конфліктувати зі злочинцями. Треба якомого довше пробувати вмовити їх, щоб вони вас не рухали. От приблизно так і роблять європейці", – поясни він.
Спільна позиція керівників європейських і західних держав – з будь-яким диктатором треба хоча б намагатись домовитись, щоб не почалась масштабна війна,
– заявив Ігор Ейдман.
Дивіться повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі:
Маркель та Макрон агітують за переговори з Путіним: що відомо
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт глав держав Євросоюзу. Таку ідею підтримав і лідер Франції Еммануель Макрон. Вони переконані, що це допомогло б налагодити діалог з Росією після женевського саміту.
- У Кремлі позитивно відреагували на пропозицію європейських лідерів. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін є прихильником створення механізму діалогу між Брюсселем і Москвою.
- Однак, за інформацією ЗМІ, ініціативу Меркель Євросоюз не підтримав.