Захід не хоче допустити великої війни з Путіним, – німецький політолог Ейдман

Попри те, що результатів від переговорів з Володимиром Путіним немає, Ангела Меркель та Еммануель Макрон постійно намагаються йти на контакт з Кремлем. Лідери європейських країн не хочуть допустити початку великої війни.

Захід буде до останнього моменту намагатись домовлятись з Володимиром Путіним. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" озвучив німецький політолог Ігор Ейдман.

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"Тут в Європі кажуть, що якщо вас захопили в заручники, то в жодному разі не намагайтесь конфліктувати зі злочинцями. Треба якомого довше пробувати вмовити їх, щоб вони вас не рухали. От приблизно так і роблять європейці", – поясни він.

Спільна позиція керівників європейських і західних держав – з будь-яким диктатором треба хоча б намагатись домовитись, щоб не почалась масштабна війна,

– заявив Ігор Ейдман.

Дивіться повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі:

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