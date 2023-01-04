В Україну прибудуть тисячі потужних генераторів: Кулеба розповів про допомогу від Заходу

Захід продовжує допомагати Україні протистояти атакам росіян на енергетичну інфраструктуру. Глава Міністерства закордонних справ сказав, скільки потужних генераторів та трансформаторів передадуть країни-партнери нашій державі.

Навряд росіянам вдасться занурити українців у тотальну темряву, адже, зокрема, нам допомагають західні союзники. Глава МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу констатував, що Київ домовився про передачу Україні маже 1 800 трансформаторів.

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Яких домовленостей вдалось досягнути МЗС

Окрім трансформаторів, держави Заходу планують передати українцям близько 7 000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт. Власне, це те, про що відомо станом на середу, 4 січня.

Вдалося домовитися про постачання майже 1 800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВт, понад 40 кілометрів кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо,

– сказав високопосадовець.

Зазначмо, що генератори, про які говорить Кулеба, відрізняються від тих, що купують собі звичайні українці у власні оселі. Вони значно потужніші та можуть забезпечувати електроенергією цілі підприємства.



Як підібрати генератор у будинок / Картинка 24 Каналу

Боротьба на енергетичному фронті продовжується

Перехід українських підприємств на електрогенератори, з одного боку, рятує українську економіку та дозволяє їй хоч якось функціонувати у цих нелегких обставинах, а з іншого, – через це дорожчають продукти . Експерти зазначають, що підвищення цін на продукти коливатиметься на рівні 3 – 5%.

Прем'єр Денис Шмигаль нещодавно розповів, як Україна планує простояти окупантам на енергетичному фронті продовж 2023 року. Він констатував, що уряд планує не лише успішно завершити опалювальний сезон та відновити пошкодження, але й докорінно реформувати енергетичну систему. Суть реформи полягатиме в створення децентралізованої енергосистеми.

Окрім того, важливим для влади є забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури, посилення безпеки енергооб’єктів, а особливо атомних електростанцій.