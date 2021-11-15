Захід попередив Україну про високу ймовірність російського вторгнення, – Міноборони

У Міноборони заявили, що західні партнери попередили Україну про можливу ескалацію збройного конфлікту Росією. Це може відбутися навіть цієї зими.

Про попередження Заходу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За словами чиновниці, у західних країн є велика кількість даних про російську військову активність. Мова йде не лише про 90 тисяч військових по периметру кордону з Україною.

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Ситуація дуже небезпечна

Західні партнери України переконані, що теперішня ситуація є значно небезпечнішою ніж та, яка була весною цього року, коли Росія стягувала війська до кордону під приводом навчань. За словами Ганни Маляр, у західних країн можуть бути секретні дані, на які вони опираються.

Однак наміри Росії не є очевидними, тому зібрані розвідкою дані про її військову активність "вимагають подальшого обговорення".

Попри те, Росія на чолі з Володимиром Путіним заперечує будь-які агресивні наміри зі свого боку. Щобільше, Кремль звинувачує Захід в ескалації конфлікту через проведення спільних навчань США, України, Туреччини та Румунії в Чорному морі. Крім того, Москва також звинувачує Україну в агресії через застосування безпілотника Bayraktar.

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