Захід повинен допомогти Україну посилити енергетичну стійкість, – Боррель

Країни Заходу мають допомогти Україні посилити енергетичну безпеку. Причому у ті ж способи, як вони це роблять для себе.

Особливо з урахуванням того, що дедалі більше виникає проблем із російським газом. Про це написав у своєму блозі верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки й віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель.

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"Ми повинні зробити те ж і для України", – Боррель про посилення енергобезпеки в ЄС

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель написав у блозі 6 лютого на офіційному сайті Служби зовнішніх справ, що Європа і Сполучені Штати Америки мають допомогти Україні – гарантувати її безпеку у царині енергетики. Особливо зважаючи на:

Високі ціни на енергоносії.

Та створені Росією проблеми з постачанням газу.

Ми прагнемо досягти власних енергетичних та кліматичних цілей у ЄС і підвищити нашу стійкість. Та ми повинні зробити те ж самісіньке й для України,

– переконаний Боррель.

При цьому, вважає дипломат, станом на зараз Україна вже краще готова ​​до енергетичного конфлікту. Краще, але – замало.

Адже справжню енергетичну безпеку можна гарантувати тільки шляхом збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків українського ринку з ринком ЄС.

Примітно, що ця позиція пролунала якраз напередодні засідання енергетичної ради ЄС – США, яке має відбутися 7 лютого у Вашингтоні.

Жозеп Боррель хотів би, щоб учасники ради у Вашингтоні краще скоординували реформи енергетичного ринку напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік.

Нагадаємо:

Наприкінці січня Боррель повідомив: Європейський Союз готується до того, що Росія може припинити поставки газу. На цей випадок готові 3 запасні варіанти.

Також головний дипломат ЄС розповів, що у Європі розглядають заходи експортного контролю, які матимуть довгостроковий ефект і позбавлять Росію товарів, "необхідних для реалізації її стратегічних амбіцій".

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